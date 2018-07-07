Степашин надеется на "советский футбол", Чилингаров - на волшебство сборной, Зюганов - на "большевистский дух", а Онищенко - на "загадочную душу"

СЕГОДНЯ 07:50 2018-07-07T08:05:21+03:00

Перед четвертьфинальным матчем в Сочи Радио "Комсомольская правда" обратилось к известным политикам с вопросом: "А что бы вы пожелали нашей команде"? [аудио]

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Сергей Степашин, экс-премьер России, член Общественного совета центрального клуба "Динамо":

Сергей Степашин.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Естественно, надежда на победу остается, потому что, Саш, помнишь, я в одном из интервью говорил, что на домашнем первенстве лучший вариант для любой сборной это, конечно, выход в полуфинал. Я еще напоминал, как это сделала Южная Корея во главе с Гусом Хиддинком. Там, правда, судья помогал, нам никто не помогает, мы сами играем.

Поэтому, конечно, очень рассчитываю на победу. И она достаточно реальна. Это с одной стороны.

С другой стороны, Хорватия, с которой нам предстоит встретится, чем-то напоминает и нашу сборную. Мы хорошо знаем югославский футбол, знаем хорватский, сербский, поэтому никаких неожиданностей здесь не будет. У них очень сильные острые нападающие, много будет зависеть от защиты. Но и у нас есть кому забивать.

В общем-то победит тот, у кого будет больше желания и стремления. А, может быть, даже и футбольной наглости. Плюс - за нами болельщики, вся страна, Сочи... Гроза пройдет днем, вечером будет прохладно. Очень рассчитываю на победу.

- И - ваше пожелание нашим футболистам, Сергей Вадимович. Вот что, как у них глаза должны гореть?

- Глаза у них и так горят. Надо сыграть в свой футбол – активный, агрессивный, наглый, дерзкий.

- В российский?

- Скорее, так - в советский.

- А-а, в советский футбол? Вот это здорово. А они, что уже играют в советский - сейчас?

- Все ближе идет к тому, что было у нас в 1966 году.

- Понял. А вы не будете в эти дни звонить Станиславу Саламовичу?

- Нет, я посылаю всегда смс-ку, зачем забивать ему голову?

- А сейчас?

- Безусловно, пошлю.

- А какой там будет текст?

- Это пускай он сам узнает. Это пускай между нами останется.

- Хорошо. Спасибо вам огромное. До связи 7-го числа.

- До связи. Спасибо, Саш.

* * *

Артур Чилингаров, знаменитый полярник, Герой Советского Союза и Герой России:

Знаменитый полярник, Герой Советского Союза и Герой России Артур Чилингаров.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Ну, пожелание – бороться и искать, найти и не сдаваться.

- А еще, Артур Николаевич, какие-нибудь волшебные слова, от вас - как от известного волшебника...

- Волшебные слова? Удачи и, я думаю, мы должны выиграть.

- Скажите еще, вот тренеру - отдельно, игрокам - отдельно.

- Тренеру, учитывая его святого Георгия, что ему дарован был (Станислав знает, о чем я говорю) - чтобы рядом он был, этот святой Георгий!

- А нашим звездам, нападающим?

- Ну, не знать усталости.

- И - зрителям. Вот что нужно, чтобы…

- Зрителям надо полностью отдаться помощи игрокам.

- То есть, эти эмоции передаются, да?

- Конечно.

- А вы сами не поедете туда, в Сочи?

- Да не получается как-то. Но бороду буду дергать – практика есть.

- А сколько вы готовы выдернуть на этот раз из своей бороды победных волосинок?

- Я думаю, нам достаточно одной (смеется).

- Ясно. Тогда мы будем надеяться и на вашу волшебную бороду, и на наших волшебных футболистов.

- Обнимаю тебя, дружище!

- Счастливо!

* * *

Геннадий Зюганов, лидер КПРФ:

Геннадий Зюганов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Ну, прежде всего, - использовать любую возможность и свои все лучшие качества. Надо бороться и работать – вот это главное условие. На каждом квадратном метре. И добиваться результата.

Хорошая команда, кстати, хорватов, хорошая. Сильная средняя линия, мощное нападение, быстро переходят от защиты к атаке. Но мы вполне в состоянии с ними играть и выигрывать.

Геннадий Зюганов - напутствие нашей сборной 00:00 00:00

Хотя, правда, с югославами всегда тяжело играли, но тем не менее... Я надеюсь, что проявят лучшие качества наши нападающие. Защиту выдержали с Испанией, хотя меня поразили испанцы, они катали вдоль поля мяч и ничего не предложили серьезного для того, чтобы пробиться к воротам.

В данном случае возьмет верх выдержка, характер, способность победить. Ну и, дай Бог, чтобы и везение было. В спорте везение всегда очень важно.

Поэтому - надо собраться, отмобилизоваться. Мне тренер в молодости говорил – грудью лечь, чтоб отмобилизовались и выиграли. Вот надо выиграть.

- У вас прямо большевистские такие вот установки, Геннадий Андреевич...

- А и замах-то очень большевистский, понимаешь. Речь идет о том, чтобы попасть в четверку лучших команд мира. Вполне реально. Поэтому надо работать и бороться.

- Понял. Спасибо.

- Ты какой счет даешь?

- Я думаю, ничья будет все-таки.

- Ничья не может быть.

- Я имею в виду - основная ничья, а потом Акинфеев снова спасет.

- Я думаю, что такой сценарий в этот раз вряд ли возможен. Выигрывать надо. Выигрывать! Заряжаем ребят уверенностью. Тем более, играют в Сочи, там высокая влажность. Кто физически лучше готов, кстати, у того и будет хороший результат.

* * *

Геннадий Онищенко, экс-главсанврач России, первый зампредседателя Комитета Госдумы по науке и образованию:

- Ну, прежде всего, я хотел бы сказать и нашим футболистам, и тренерам - вы не имеете никакого права проиграть.

Предыдущая игра с Испанией, которую вы продемонстрировали, убедила всю нашу нацию в том, что вы обладаете неким сакральным свойством, которое не укладывается ни в футбольные правила, ни в физические возможности людей. Потому что эта игра была - по своим, ведомым только вам правилам. И если не произойдет того, что мы наблюдали в прошедшее воскресенье, - для менталитета, который выработался после этой победы, - это будет сокрушительным ударом. Поэтому у вас есть один шанс.

- Чего-то вы прямо жестко так, Геннадий Григорьевич!

- Шанс - только выиграть. Любой ценой!

- Жестко. Не напугаете нашу сборную и наших болельщиков?

- Любой ценой! Даже ценой самого дорогого, что у вас есть. Я желаю вам именно такого настроя. И я уверен только в победе! Только в победе!

И главное – еще все впереди. Вы будете играть в финале и там вы окончательно раскроетесь и покажете вот ту непознанную противоречивую и непрогнозируемую российскую душу, о которой мы все много поколений говорим, но очень-очень редко видим воочию.

- Спасибо всем огромное!