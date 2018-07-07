Украинские националисты избили зампредседателя партии «Разумная сила»

СЕГОДНЯ 10:03 2018-07-07T11:35:05+03:00

Радикалы ворвались в здание Торгово-Промышленной палаты в Киеве, где политическая партия «Разумная сила» намеревалась провести рабочую встречу по подготовке к грядущему съезду. Фото: кадр с видео YouTube

В Киеве перед началом выборной кампании запугивают уже не отдельных политиков, а партии [видео]

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К дракам в Верховной Раде Украины народ уже привык. Если бы не характерные лица с растрепанными чубами и вышиванки, украинский парламент можно было принять за тайванский или еще какой, депутаты которых нередко используют такой радикальный способ для разрешения споров вместо голосования.

Но теперь украинские националисты взяли на вооружение и новый, вернее, подзабытый старый способ борьбы с оппонентами. Радикалы из организации «С14» (решением суда запрещенной в РФ структуры) в пятницу ворвались в здание Торгово-Промышленной палаты в Киеве, где политическая партия «Разумная сила» намеревалась провести рабочую встречу по подготовке к грядущему съезду.

Радикалы начали провоцировать, громить, резать ножами баннеры и символику. Фото: кадр с видео YouTube

На свою беду, в это время в арендованном помещении находился лишь заместитель председателя партии Александр Савченко, на которого и обрушились несколько десятков крепких боевиков-нациков.

- К нам ворвалась организация С-14. Без всяких на то оснований начали провоцировать, громить, резать ножами наши баннеры, нашу символику. И фактически избили меня - того единственного, кто уже успел прийти раньше всех остальных, для того, чтобы начать подготовку к выступлению, - пояснил сам Савченко после того, как ему оказали помощь вызванные на место происшествия медики, и выразил уверенность в том, что за налетом стоят сами украинские власти. - Власть понимает, что наша партия имеет колоссальный потенциал роста числа сторонников на Юге и Востоке Украины, поэтому готова идти на подобные варварские методы борьбы с оппонентами. До каких пор в цивилизованной демократической стране это будет продолжаться? Подобные провокации говорят о полном отсутствии главенства Закона в государстве, что является абсолютно недопустимым.

Заместителя председателя партии Александра Савченко силой вытащили в вестибюль и избили. Фото: кадр с видео YouTube

Самое интересно, что сами нацики косвенно подтверждают вывод Савченко, поскольку не скрывают своего участия в налете и даже открыто гордятся этим. -

- Проведали сборы партии «Разумная сила» экс-министра времен Януковича Виталия Захарченко... Говорят сепарам понравилось. Особенно заместителю главы партии, который начал матюкаться и тем заслужил - зеркально к себе - неэтичные действия, - написали они в своем официальном телеграмм-канале, а позже добавили там же. - Александр Савченко получил справедливое вознаграждение за свою деятельность.

Подобные провокации говорят о полном отсутствии главенства Закона в государстве. Фото: кадр с видео YouTube

С учетом того, что в ожидании грядущих выборов, политические силы разного толка на Украине начали активизироваться и готовиться к выборам, в ближайшее время стоит ожидать не только тонны компромата и черного пиара украинских политиков друг на друга (вернее, враг на врага), но и роста активности всякого рода бандитских и полубандитских националистических формирований, чьи силовые услуги будут покупать местные политики для запугивания оппонентов.