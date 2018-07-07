2018-07-07T11:10:47+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Четвертьфинал ЧМ-2018 Россия - Хорватия: все приметы – на помощь Черчесову!

Сегодня главная игра в истории сборной России. Просто держим кулаки
Павел САДКОВЗаместитель главного редактора "Комсомольской Правды"
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У каждого же есть примета, чтобы все было хорошо? Если 140 миллионов примет сойдутся – удача точно придет. Так хочется все-таки попасть в историю!У каждого же есть примета, чтобы все было хорошо? Если 140 миллионов примет сойдутся – удача точно придет. Так хочется все-таки попасть в историю!Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Объективно говоря то, чего мы хотим – невозможно. Нереально. Так не бывает. О полуфинале чемпионата мира у нас давно уже никто не мечтает. Ну кто-то, наверняка, мечтает, но у этих людей скоро выпускной в детском саду, и им позволены полеты фантазии любой высоты.

До полуфинала ЧМ добирались разные команды, но у всех было что-то из необходимых ингредиентов. Гениальный лидер, фантастическое футбольное поколение, супертренер… Положа руку на сердце, Библию, или красный галстук, у нас ничего этого нет.

В сборную России не сильно верят букмекеры, не верят специалисты. Даже болельщики настроены патриотично, но скептически… Все против нас.

И все же – до полуфинала, то есть до повторения лучшего результата в истории сборной СССР, до прочного места в истории футбола – одна игра, 90 или чуть больше минут. И мы знаем сотни случаев, когда команда побеждала при абсолютно безнадежном раскладе.

Примерно такие разговоры звучали всю неделю:

- Как сыграем?

- Без шансов…

- Про испанцев ты говорил то же самое.

И если все-таки помечтать, и представить нашу сборную в золотом облаке футбольного полуфинала, то мы и назначим гениального игрока, и назовем поколение фантастическим, и выясним все про гениальность тренера…

Можно прочитать про все расклады, выяснить все тонкости предстоящего матча. Но как это будет невозможно предвидеть. Миллион случайностей и закономерностей сложится в картинку, которая наверняка покажется естественной. Все скажут – я так и думал! Но так, как будет, не думал никто.

Вы ведь знаете, что надо делать? Кто-то не бреется перед важным нем, кто-то весь день не пьет чай, кто-то обязательно дотрагивается до березки во дворе…

У каждого же есть примета, чтобы все было хорошо? Если 140 миллионов примет сойдутся – удача точно придет. Так хочется все-таки попасть в историю!

А значит – сжимаем кулаки, набираемся терпения, запасаемся успокоительными, хорошей компанией и болеем! Вперед, Россия! Ну пожалуйста!

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