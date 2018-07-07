Путин не любит футбол? Вранье! Он болеет и за Россию, и за чемпионат

СЕГОДНЯ 20:05 2018-07-07T20:12:33+03:00

Наш президент на Красной площади, в Футбольном парке поиграл на поле, рядом с мальчишками и зарубежными корифеями футбола Фото: REUTERS

Об этом нашему корреспонденту рассказал один из бывших кремлевских силовиков, который много раз вместе с президентом смотрел матчи с участием наших

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В субботу, 7 июля, в информационном пространстве ЧМ-2018 пытались "взорвать бомбу". Истерику надуло, как всегда, из-за бугра...

"Президент Владимир Путин пропускает матчи чемпионата мира по футболу, поскольку не является поклонником этого вида спорта, - пишет The Bell со ссылкой на высокопоставленные источники среди российских чиновников", - читаю субботнюю ленту с сообщениями информагентств. - Как ни странно, главная причина того, что Путин игнорирует чемпионат мира, - он любит хоккей, а футбол оставляет его равнодушным. У отсутствия президента на матче 1/8 финала с Испанией была и вторая причина - в победу России почти никто не верил, а Путин не хотел бы ассоциироваться с поражением. Но первая причина важнее».

Самое печальное то, что эти пассажи - ну, давай перемалывать и некоторые российские СМИ.

И все это - за несколько часов до четвертьфинального матча "Россия - Хорватия" в Сочи... Они что - эти околоспортивные политкомментаторы, праздник нам хотят испортить, что ли?!

А вот посмОтрите - в эту субботу, ближе к полуночи, что - независимо от исхода матча, мы будем благодарить нашу сборную за взрыв таких эмоций в нашей душе, которых мы не чувствовали с 12 апреля 1961-го, когда в космос полетел Гагарин.

Теперь - "про Путина". Так получилось, что я пишу эту свою реплику вместе с одним моим давним знакомым - я назову его лучше бывшим кремлевским силовиком - который много раз был свидетелем того, как болеет Владимир Владимирович.

- Ну, и как же? - спрашиваю.

- Точно также, как и все фанаты на стадионе.

- Путин - что, прямо вот, извините, вместе со всеми орет, что ли?

- Бывало. Когда есть верный шанс забить, а мяч не идет...

- Но на стадионе-то - еще раз извините - и матюгаются! А как Путин?

- Когда человек так самозабвенно болеет - у человека незаметно все может вырваться.

- Там, на стадионе, вот еще пиво пьют...

- Путин на своем стадионе - "домашнем" - болеет, как мы все: и пива может выпить, и всех игроков наших знает - и в лицо, и по именам.

Футбол, хоккей, горные лыжи... Это разные виды спорта. И все одинаково не будут тебе милы...

Но то, что президент равнодушен к футболу - вранье. Я сам пару раз видел - не на чемпионате, конечно, как Путин, забыв обо всем на свете, вдруг вскакивает с места... И когда стадионную волну устраивают - он тоже в ней обычно участвует.

Да, кстати, а давайте вспомним, как Путин (тогда премьер-министр) в декабре 2010-го летал в Цюрих, когда там выбирали страну-организатора ЧМ-2018. Правда, он прилетел уже после того, как выбрали Россию - просто не хотел, чтобы нас обвинили в "излишней агитации". Тем более, тогда много писали о том, что якобы Россия "проявляет излишнюю активность за кулисами, в кулуарах".

Но ни для кого не секрет, почему Россию поддержал тогда наш друг Берлускони - премьер Италии. Эта страна голосовала за нашу заявку. А простодушный Сильвио как-то даже проговорился, что и других он тоже "просил за Россию".

А потом, если прикинуть хотя бы приблизительно - раз в полгода Путин обязательно принимает в Кремле футбольную команду, которая приносит очередной кубок. Если бы президент коллекционировал футбольные футболки, которые ему дарят футболисты - у него их было бы штук сто!

Вранье и то, что Путин настолько дистанцировался от ЧМ-2018, что решил ограничиться лишь только его открытием и закрытием. Про этот наш праздник он говорит постоянно - даже вон на Международном форуме по кибербезопасности в прошедшую пятницу вспомнил.

Я сам видел, как наш президент на Красной площади, в Футбольном парке вместе с президентом ФИФА Джанни Инфантино пасовали друг другу мяч - на поле, рядом с мальчишками и зарубежными корифеями футбола. А на днях глава государства принимал в Кремле звезд мирового футбола... Да и на ЧМ пока еще не вечер же!

Так что, господа иностранные журналисты и наши ретивые "мастера цитирования" высосанных из пальцев (вроде как, из чиновничьих?) зарубежных сенсаций: у нас и страна Футбольная, и президент - футбольный!