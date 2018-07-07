От Азова до Каспия: Руслан Цаликов проинспектировал Южный военный округ

7 Июль 20:30 2018-07-08T10:49:13+03:00

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Первый заместитель министра Обороны РФ Руслан Цаликов совершил поездку в войска Южного военного округа, в ходе которой проверил строительство объектов военной инфраструктуры.

Так, в Ейске он проверил строительство объекта «Нитка» на аэродроме морской авиации. На нем будет построена новая взлетно-посадочная полоса с аэрофинишерами. Полоса представляет собой железобетонную конструкцию с металлическим покрытием, имитирующим палубу авианесущего корабля. Этот объект должен быть построен до конца нынешнего года.

До 2019 года планируется окончание строительства объектов учебного центра военной полиции во Владикавказе. На его территории уже расположены военная комендатура, учебный корпус с оборудованием, казарма, автопарк, гауптвахта, спортплощадка, футбольное поле и другие объекты, но до окончания 2018-го к ним прибавятся столовая, казарма на 200 человек и еще один учебный корпус.

Кроме того, первый замминистра обороны проинспектировал строительство на территории 71 военного городка на территории Каспийска. Согласно решению министра обороны, до конца 2018-го года в морском порту Каспийской флотилии будет качественно улучшена инфраструктура, построены административное здание, КПП, причальный фронт и два плавучих причала. Порт станет удобной стоянкой для растущего числа боевых кораблей. А на территории военного городка в этом году Каспийская флотилия получит две новые казармы, два общежития и современную столовую.