Российские болельщики из хорватской фан-зоны в Москве: "Проиграть по пенальти обидно, но мы прошли дальше, чем Аргентина и Испания"

СЕГОДНЯ 00:20 2018-07-08T00:52:20+03:00

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Нервы на пределе, матч Россия-Хорватия 7 июля ждали с особым интересом. Поддержка нашей сборной была нужна и легче всего это было бы делать в Москве, например, в фан-зоне на Воробьевых горах. Взять российские флаги, кокошники, парочку хот-догов, как известная троица болельщиков. Но поддержка нужна была со всех фронтов, поэтому многие пошли в "логово к врагу" - в хорватскую фан-зону в Музеоне. Проще говоря, площадка в центре города. Несмотря на то, что в ней пуфики красно-белого цвета, сцена оформлена хорватскими мотивами. Но хорватов мало. Флаги на лицах людей - российские. На футболках - Черчесов. На головах - кокошники, в руках - хот-доги. Хорватскую фан-зону превратили в российскую. Чувствовали себя, как дома. Вокруг все свои.

Хорватов было не многоФото: Алиса ТИТКО

- Смотри, здесь хорватских фанатов не так и много, - говорили перед матчем москвичи.

- Мы выиграем. Точно, - верили фанаты. - Будем играть с Англией, Швеция же вылетела.

- Россия! Россия! Поехали! - кричали во время гимна.

Фанаты вспоминали, что в истории Чемпионата мира по футболу те страны, которые принимали Мундиаль, те и выигрывали. Уругвай - там был первый чемпионат в 1930 году и уругвайцы стали чемпионами. Также было у итальянцев в 1934 году, у немцев в 1974 году, у Франции в 1998 году.

Хот-доги это уже классикаФото: Алиса ТИТКО

- Нам надо выиграть Чемпионат, как Олимпиаду в Сочи. Дальше Англию мы пройдем, а там и финал, - говорили фанаты в начале матча.

- Гол! Гол! Черышев! Вот о чем и говорили, что хорваты - слабенькая команда. А у наших азарт.

Радовались наши, но не долго. За четыре минуты до конца первого тайма счет сравняли.

- Как 1:1? Что это? - практически шепотом.

- Ну, там ошибка наших. А хорват четко ударил головой, даже нога Акинфеева не спасла.

Русские красавицыФото: Алиса ТИТКО

Во втором тайме молили только, чтобы наши забили еще один гол. Настрой болельщиков был единым, все кричали "Россия" и готовились к серии пенальти. Но хорваты нарушили идеи - забили в дополнительное время и великие надежды рухнули в один миг - 2:1.

- Уже не забьют, - была единая грусть.

- Мы ждем гол в трудную минуту. Ждем, - говорил телевизионный комментатор, но никто ему не верил.

- Ну, давайте. Как обычно у всех на последней минуте.

Проиграть по пенальти обидно!Фото: Алиса ТИТКО

- Да!!!!! Гол!!!

В это было сложно поверить. Из фан-зоны кричали "не может быть", "валидол мне", "сейчас поседеем тут все", "еще парочку забивайте". Но опять счастье было недолгим.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/659258" frameborder="0"></iframe> Второй гол! Сравняли счет!.

- Проиграть по пенальти обидно! Стоило так долго бороться, чтобы не попасть по воротам, - обсуждали пессимисты.

- Проиграли. Не повезло. Но играли же на равных. Мы прошли дальше, чем Аргентина и Испания. Мы умеем играть. Наши все равно лучшие, - говорили оптимисты.