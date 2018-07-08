СЕГОДНЯ 03:00 2018-07-08T02:59:48+03:00

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- Мы всю жизнь хотели доказать стране… мы хотим, чтобы нами гордились. Что футбол жив… Мы благодарны за эмоции… Наши сердца разбиты… Спасибо огромное всем, - это те самые слова, которые после матча, сквозь слезы, произнес нападающий сборной России Артем Дзюба.

- Дзюба, не плачь! Мы, правда, гордимся! – хочется передать в ответ.

Хотя именно Артема считают самым брутальным, крепким. Но не смог сдержаться. Он тоже человек. Тоже, как вся команда, как все мы - болельщики, хотел победу. А ведь она была так близка. Извините, но Хорватия не порвала нашу сборную со счетом 3:0, чтобы мы говорили, что россияне – слабаки. А пенальти – это лотерея. В прошлый раз с испанцами нам повезло, а сейчас – нет. Но борьба с хорватами была на равных.

Давайте признаемся, что до начала чемпионата мира по футболу многие вообще не знали имени нашего тренера, а теперь все напевают «Ты просто космос, Стас». Мы не верили в нашу сборную и говорили: «Они даже из группы не выйдут», а из группы не вышла Германия – призер прошлого чемпионата. Мы смеялись, когда вылетела Аргентина, Португалия. Создавали мемы, как в одном поезде едут Месси и Роналду, в последний вагон запрыгивают Рамос и Неймар. А оценивали ли в этот момент мы своих ребят? Сильнейшие сборные уехали, а Россия продолжает играть. Сборные и фанаты разъезжаются, а нам есть за кого болеть. Это же так круто. И за это нужно ценить наших ребят. Они подарили нам 5 игр. Мы увидели мощный российский футбол.

Болельщиков становилось с каждой игрой больше, целые семьи стали приходить в фан-зоны. Нести флаг России, рисовать на щеках, прикреплять к одежде стало почетно. Те, кто не смотрели футбол, стали включать дома телевизор. Мы стали придумывать обещания «если сборная пройдет дальше, то я…» и кому-то пришлось перекрасить волосы в голубой цвет, побриться налысо, прийти на работу в кокошнике. Мы перестали стесняться кричать «Россия! Россия!» в общественных местах, потому что мы гордились своими футболистами и победами.

И давайте сейчас не будем винить в поражении Федора Смолова, который не забил пенальти. В прошлый-то раз в матче с Испанией он забил. И Фернандес не смог – мяч пролетел мимо ворот. Но вы вспомните, что до серии пенальти дотянул именно он, сравняв счет 2:2 на 115 минуте. Ребята выложились по полной программе. Боролись до последнего.

Мы тоже плакали, как Артем Дзюба, потому что так хотелось играть с Англией, а там уже и до финала не далеко. Но мечта развалилась. При всей горечи, мы гордимся нашей сборной.

Так хочется, чтобы все-все сказали нашей сборной «спасибо» за это чудо, за эти сорванные голоса, за эти нервные моменты, за радость и даже слезы. Мы точно не забудем этот чемпионат, потому что россияне в нем играли, как герои. Это просто космос.

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- Молодцы! Молодцы! – кричим сквозь слезы, потому что понимаем, что ребята Черчесова упустили суперприз, но все равно сделали невозможное. Они были ничем не хуже хорватов. И они влюбили нас в себя. (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Станислав Черчесов: "Чувствуем себя дембелями, которые уходят слишком рано. Послужили бы Родине и до 15 июля!"

- Добрый вечер! - сказал Черчесов, войдя в зал для пресс-конференций.

- Можно ли сказать, что на этом ЧМ прыгнули выше головы или же это объективный ее уровень?

- Не могу сказать, прыгнули выше головы или нет. Мы готовились к турниру максимально. Кубок Конфедераций помог нам - та работа, которую провели, дала результат. Сейчас чувствуем себя как солдаты - вышли на дембель, но хочется еще выйти и повоевать. Послужили бы до 15 числа еще и послужили бы Родине. Невозможно спрогнозировать результаты - в декабре будет жеребьевка чемпионата Европы 2020. Надеемся, что сделаем правильные выводы и сделаем шаг вперед. (подробности)