Россия-Хорватия: Как можно чуть не развестись из-за футбола

СЕГОДНЯ 10:00 2018-07-08T10:33:52+03:00

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Никогда не думала, что наш безупречный интернациональный брак (жена – русская, муж – хорват) вдруг может дать трещину из-за какого-то футбола. Днем мы многозначительно подняли бокалы «за нашу победу», и муж даже долго распространялся на тему, что ему все равно, кто выиграет: главное, что в любом случае выиграют свои. Чужих нет. (Ага! Видели бы его глубокой ночью, когда он танцевал нечто странное, что-то вроде победной ламбады! Подлый предатель!) Все друзья-хорваты тоже делали высокопарные заявления, что, мол, маленькой Хорватии, конечно, важно выиграть матч у большой России, но важнее с геополитической точки зрения, если победу одержит Россия, чтобы нагадить проклятым либералам. Да-да, здесь тоже идут войны патриотов и либералов (которые, кстати, держат в руках все медиа). И местная либеральная пресса дружно поливает весь наш чемпионат дерьмом, рассказывает, что русские футболисты жрут допинг, как шоколадки, и чуть не растерзала президента Хорватии красавицу Колинду Грабар-Китарович, которая (за свой счет!) купила билеты на матч в Нижнем Новгороде Хорватия-Аргентина, обвинив ее в растрате государственных средств. На матч в Сочи Колинду уже официально пригласили.

Началось все с большого облома. В фан-зоне, которая как бы считалась в Загребе «русской» (Ирландский паб), все места уже давно скупили хорваты. Никаких русских фанатов я там, кстати, не встретила, кроме пяти прекрасных русских девушек. (Вернее так. Трех молодых женщин с двумя девочками, которые приехали из Будапешта, и специально, на пути к морю, решили остаться на один день в Загребе поболеть за наших.) Они помыкались в поисках места и ушли. А мы с мужем оказались на главной площади в фан-зоне и, благодаря помощи друзей, в лучшем месте, прямо перед экраном на подиуме. (О чем друзья потом сильно пожалели, поскольку я оказалась главным раздражающим фактором для толпы – единственной русской болельщицей с флагом в руках.)

Спецкор «КП» Дарья Асламова болела за нашу сборную в центре ЗагребаФото: Дарья АСЛАМОВА

Вообще, хорваты были абсолютно уверены, что разделают нас сразу под орех – ну, кто такие русские по сравнению с аргентинцами. (Напомню, счет 3:0 в пользу Хорватии.) Победа казалась им легкой и неизбежной. Так что меня все снисходительно жалели, как убогую. Но когда первый мяч влетел в ворота Хорватии, толпа взвыла. А тут еще я, танцующая на подиуме с флагом в руках прямо перед экраном. Ко мне подошел мужик из секьюрити и предупредил, что надо вести себя поприличнее. А то после матча меня могут избить фанаты. «Кто? И кого? Единственную русскую болельщицу? Да пусть попробуют!»

Я первый раз в жизни смотрела футбол и второй (!) раз в жизни пила пиво, о последствиях употребления которого не подозревала. И когда в перерыве женщины вокруг взвыли, что им нужно в туалет, меня взяли под руки и тоже утащили с собой. В туалете, пока все блаженно вздыхали в кабинках, а потом красили губки, хорватки неожиданно наговорили кучу комплиментов нашей сборной:

- Мы же думали, что все будет просто! Раз и сделаем. А вы молодцы! Сражаетесь! И ты молодец! Правильно, что пришла со флагом!

- А меня тут обещали побить, - уныло сказала я.

- Кто?!!!! Да тебя пальцем не тронут. Мы мужей соберем. Мы все на защиту станем. Ты на придурков внимания не обращай.

Когда я вернулась на место, флаг исчез! Мои друзья его спрятали до конца матча!

- Сиди, пей пиво, наслаждайся! Зачем бесить людей. Видишь, как дела неправильно пошли.

Черт, я ничего не понимаю в футболе. Но впервые в жизни поняла, что вся его прелесть в непредсказуемости. Да, безусловно, хорватская команда – сильная. Но кто же ожидал, что и мы окажемся не хуже?! Напряжение было таково, что искры летели. И когда Федор Смолов не забил пенальти, началось настоящее безумие. Меня, мрачную и пьяную, целовали, обнимали и утешали множество людей:

- Девочка, это была честная и сильная игра! Ну, согласись! Все молодцы – и мы, и вы! Ну, улыбнись!

Я не улыбалась. В ход пошли душеспасительные беседы.

- Если честно, нам просто повезло. Вы там этого, как его, который пенальти не забил, не посылайте в ГУЛАГ или в Сибирь. Или куда у вас там посылают?

Я мстительно заявила:

- Не пошлем только в одном случае. Если англичанам наваляете.

- Наваляем. Не беспокойся.

Потом все прыгали в фонтан с разбега. И ведь никто ноги не сломал! Все поливали друг друга пивом. Машины гудели. И когда я наконец добралась до своего тихого домика в деревне, поняла, что и тут спать не дадут. В «клетах» (винных домиках в горах, где традиционно пьют селяне) взрывались фейерверки и мощными голосами пели хорваты. За победу маленькой Хорватии над большой Россией! И тут я впервые заплакала. И поняла, что неожиданно влюбилась в футбол.

P.S. С мужем ночью решила развестись. Утром передумала. Ну, не виноват же он, что родился хорватом?!