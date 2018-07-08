2018-07-08T12:01:43+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Игнашевич уходит в тренеры

Ветеран объявил о завершении карьеры футболиста
Сергей КИРИЛЛОВ
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Сергей Игнашевич после четвертьфинала ЧМ-2018 против Хорватии официально объявил о завершении карьерыСергей Игнашевич после четвертьфинала ЧМ-2018 против Хорватии официально объявил о завершении карьерыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Самый опытный игрок сборной России и ЦСКА Сергей Игнашевич после четвертьфинала ЧМ-2018 против Хорватии официально объявил о завершении карьеры. Футболист, которому 14 июня исполнится 39 лет, сказал, что задержался на поле ради того, чтобы сыграть на домашнем чемпионате мира.

- Это вообще последний турнир и последний матч в моей футбольной карьере. Если бы не чемпионат мира, я думаю, закончил бы пораньше. ЧМ был сильной мотивацией для меня.

Сейчас у меня чувство радости, успокоения. Потому что я заканчиваю на хорошей ноте - играю на чемпионате мира, в четвертьфинале, в отличной команде с отличным тренером. С настоящим тренером и футболистами, которые отдают себя полностью игре.

Всякое бывает в футбольной жизни. Но здесь никто не был недоволен - ни в раздевалке, ни на поле. Футболист счастлив, когда тебя окружают ребята, которые полностью выкладываются.

В декабре получаю тренерскую лицензию. Есть желание стать тренером. Хорошим тренером. Пока такие мысли, - приводит слова Игнашевича Твиттер сборной России.

ИЗ ДОСЬЕ

Сергей Игнашевич родился 14 июля 1979 года в Москве.

Выступал за клубы "Спартак-Орехово", "Крылья Советов", "Локомотив" и ЦСКА. Провел 707 матчей, большинство из которых - 541 - за армейцев.

В составе сборной России провел рекордные 127 матчей. На ЧМ-2018 сыграл во всех пяти матчах, суммарно проведя на поле 510 минут. В матче с Испанией на него записали автогол. Забил оба пенальти в послематчевых сериях с Испанией и Хорватией. Удостоился высокой оценки среди всех спортивных изданий.

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