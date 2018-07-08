Лошадка протеста не выдержит ораву, желающую ее оседлать

СЕГОДНЯ 12:00 2018-07-08T12:26:39+03:00

Против повышения возраста выхода на заслуженный отдых на свой лад бузят и коммунисты, и профсоюзы, и эсеры, толкаясь локтями, чтобы не упустить шанс набрать политические очки

Изменить размер текста: A A

Народ наш давно привык к тому, что в доморощенной демократической среде свободы много, а согласия мало. Лишь только либеральная труба хрипло позовет под единые знамена, чтобы решить мало-мальски важный вопрос - начинаются разговорчики в строю. Штандарты рвут на себя. Ругаются казарменно.

Но тут вдруг оказалось, что и «народным силам» до консенсуса — как до Китая автостопом. Как только появился острый повод, на котором можно оттоптаться, пособирать митинги и набрать политические очки, использовать его кинулись все. Спешат, оттирают друг-друга локтями, наступают на пятки. И коммунисты, и справедливороссы, и профсоюзы бросились выражать возмущение пенсионной реформой. Возмущаются и — заявляют, что именно им сам бог (устав, самосознание) велел возглавить протест против повышения этого прежде заколдованного рубежа.

И как живо, как активно каждый потенциальный член этой птицы-тройки тянет в свою сторону! КПРФ замахнулась на проведение референдума. Инициативную группу куют. Про коалицию левых сил толкуют. На организационный прорыв бросили боевой московский горком во главе с испытанным борцом за права угнетенных Валерием Рашкиным. И подписи параллельно начинают собирать.

В это же самое время эсеры, которые, понятно, тоже за народ — свои подписи в пирамиду до небес сгребают. Два с половиной миллиона автографов против реформы в Госдуму намерены передать. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов уже собственный альтернативный законопроект готовит. С заморозкой реформы аж до 2030 года. А подписи, кстати, «СР» с помощью Конфедерации труда России собирает.

Не путать с Федерацией независимых профсоюзов. Их возглавляет Михаил Шмаков. Тут свой путь протеста. Он выступает за митинги, шествия и пикеты — в рамках российских законов. А профсоюзным лидерам на местах советует встречаться с губернаторами. И открывать им глаза на то, что именно профсоюзы — отрицательнее всех относятся к предложению правительства тянуть лямку до 63 и 65 лет.

Как, наверное, приятно правым, что левые (или условно левые) тоже не прочь рвануть с криком «ура!» по столбовой дороге из граблей, на которую регулярно сворачивают либерально ориентированные силы. Единство ради достижения поставленной цели — это и не про тех, и, как оказывается, не про этих.

Да что там говорить, если даже штатный бузотер либералов-западников Алексей Навальный легко и быстро отказался от своих прежних призывов провести пенсионную реформу и попытался провести митинги против нее. И пусть они провалились. Но само переобувание в воздухе кумира недовольных малолеток ради того, чтоб поймать пенсионную волну, поражает.

Пенсионная реформа — история сложная. Острая. Для многих - больная. И потому, кстати, мы готовы давать слово и тем, кто за нее, и тем, кто против. Чтобы высказывали аргументы. Чтобы люди имели полную картину.

Но вот желание быть народнее всех в борьбе за народный голос — это то, что называется «оседлать тему». Плохо седло приладил — свалился...