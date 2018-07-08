Патриарх Кирилл: Современное кино развивает в нас не любовь, а похоть и способность хитрить!

СЕГОДНЯ 15:10 2018-07-08T15:43:45+03:00

В День семьи, любви и верности предстоятель РПЦ напомнил о самом возвышенном и великом чувстве

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8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности - праздник в честь покровителей семьи и брака святых благоверных Петра и Февронии Муромских, символом которого стала ромашка. По традиции главные торжества проходят на родине князей, в Муроме.

После праздничного богослужения в Свято-Троицком соборе Мурома Патриарх Кирилл напомнил верующим о силе самого великого чувства - любви.

-Любовь есть самое возвышенное и самое великое чувство. Это особая реальность и особое состояние человеческой души. Если нет любви, нет жизни, человеческих отношений и продолжения рода человеческого. Любовь является творческим началом и особой силой, подвигающей людей к тому, чтобы становиться лучше. От нравственного состояния человека зависит способность любить, - подчеркнул предстоятель Русской православной церкви.

Но вот современный кинематограф, по его словам, показывает нечто иное.

- Если посмотреть на сегодняшние произведения массовой культуры, нет ни одного фильма без любви. Но разве хоть один фильм эту способность в нас развивает? Он развивает чувство похоти, нашу способность хитрить, - посетовал он. - Кажется, любовь - вот она, здесь, но если в какой-то момент появляется другой предмет любви, то почему эту любовь не предать и не отказаться от нее?

По словам Святейшего, именно осознанная и прочувствованная любовь позволит сократить в стране число разводов и абортов.

- Будут крепкие семьи, будет сильный народ и сильная страна. Любовь - там, где есть стремление человека не творить зло, - заключил Патриарх.

Напомним, ранее в эксклюзивном интервью "Комсомольской правде" супруга премьер-министра России Светлана Медведева рассказала о том, что вдохновило на создание всероссийского праздника, о связанных с ним традициях и благотворительных проектах.

- Меня вдохновила история любви святых князей Муромских Петра и Февронии. Вся их супружеская жизнь - пример взаимопонимания, благочестия и милосердия. К этим ценностям мы обращаемся и сегодня, - отметила Светлана Владимировна.

https://m.kp.ru/daily/26701/3725932/