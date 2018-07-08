Чемпионат мира 2018: Городские волонтеры помогают иностранцам на разных языках мира

СЕГОДНЯ 15:30 2018-07-08T15:28:33+03:00

Среди волонтером ЧМ немало тех, кто отлично владеет одним или даже несколькими иностранными языками Фото: Любовь АРКАДЬЕВА

Базовое знание английского – это лишь часть огромного багажа городских волонтеров Чемпионата мира по футболу-2018. Среди добровольцев мундиаля мы нашли нескольких полиглотов и пообщались с ними

Изменить размер текста: A A

Глеб Нестеров помогает гостям столицы на Ленинградском вокзале. Он учится в МГУ на факультете политологии, знает английский и учит испанский язык. Заинтересовался изучением этого языка прошлым летом и начал посещать курсы в своём университете.

– В основном я помогаю покупать билеты, перевожу цены, время отправления поезда, очень часто просят показать, как пройти на платформу, где купить билеты, где поменять деньги, показать, где находятся другие вокзалы, - говорит парень о своем волонтерстве на ЧМ.

Глеб рассказал, что обращаются за помощью болельщики из Аргентины, Мексики, Испании, Бразилии.

– Болельщики из Бразилии думали, что им не понравится Москва, а оказалось, что здесь очень круто! Все очень рады!

Глеб Нестеров помогает иностранным болельщикам на Ленинградском вокзале Москвы Фото: Любовь АРКАДЬЕВА

Также знание испанского языка помогает Глебу и в экстренных ситуациях:

– Сегодня был интересный случай: болельщики опоздали на поезд и были очень недовольны, – рассказывает Глеб. – Нужно было помочь им купить новые билеты, успокоить морально. Это неоценимый опыт.

В центре Москвы во время мундиаля очень много иностранцев говорят по-испански. Александра Уткина почти 10 лет изучает этот язык. Сейчас она – волонтер функции «Информационные центры» и помогает гостям столицы в центре Москвы.

– Ко мне подошли два аргентинца пожилого возраста с потерянными лицами, – рассказывает волонтер. – Я спросила у них: «Что случилось?» на испанском. Оказалось, что буквально полчаса назад они потеряли бумажник со всеми документами, деньгами, банковскими картами в красном туристическом автобусе.

Александра не растерялась и спросила: «Остался ли у них экскурсионный билет?». К счастью, он был. На обратной стороне билета волонтер нашла адрес и телефон туристической компании. Александра позвонила и ей сообщили, что уже нашли бумажник.

– Я так обрадовалась, – улыбнулась волонтер.

Автобус подъехал буквально через 5 минут и бумажник вернули аргентинцам. Все деньги, карты и документы были на месте. Аргентинец сказал слова благодарности волонтеру Александре:

– Вы нас спасли, спасибо! Отличная работа! Я пойду в Храм Василия Блаженного и поставлю свечку в благодарность, что нам так повезло!

Испанский язык в российской столице в дни мундиаля слышишь очень часто Фото: Любовь АРКАДЬЕВА

– Я знаю японский язык и он мне пригодился на нашем Чемпионате мира по футболу! – рассказывает тим-лидер функции «Медицинское обслуживание» Анастасия Жилина.

На игру Колумбия – Англия приехали японцы и волонтеру Анастасии удалось с ними пообщаться.

– Мы с ними обсудили игру японских игроков на предыдущем матче. И это было удивительно! Потому что не всегда в Москве можно найти человека, который владеет японским языком и свободно может разговаривать на нём. А здесь, на Чемпионате, я смогла найти тех людей, с кем я могу попрактиковать язык. И это великолепно! Они меня хвалят за уровень моего японского языка. Я помогаю японцам найти вход на трибуну, объясняю, где находится камера хранения, рассказываю о достопримечательностях Москвы.

Анастасия начала учить японский язык ещё в 8-ом классе школы (сейчас учится на 5-ом курсе института). Сначала занималась с преподавателем, сейчас самостоятельно, сдает экзамены по японскому языку. И сдала уже на 4 ступень!

– Сама высокая ступень – 1. Я к ней стремлюсь! И надеюсь, когда достигну этой ступени, попаду на олимпиаду в Токио в 2020 году. Я ездила в Японию на месяц в языковую школу. Это был потрясающий опыт, потому что это абсолютно другая культура, абсолютно другая жизнь. Мне там очень понравилось!

Мирко Йовалекич – волонтер функции «Медицинское обслуживание», родом из Сербии. Жил в Белграде, а в Москву приехал учиться в ординатуру.

– Болельщики были удивлены, потому что мало сербов в Москве живет. В тот день моя смена была около Лужников и я услышал: спрашивают на сербском, как добраться до метро. Я подошёл, сказал на сербском: «Здраво!» (Привет) и помог. Они были поражены тем, что в России волонтеры говорят на сербском языке.

27 июня прошёл матч Сербия–Бразилия. Около стадиона «Спартак» было много болельщиков из Сербии.

– Я говорил в рупор на сербском, а они поворачивали голову: «Кто это на сербском говорит?». Подходили, спрашивали, как добраться до метро, до трибун. Я был рад им помочь.