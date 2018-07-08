2018-07-08T16:07:33+03:00
Звезды

Горячая штучка: Дочь Алека Болдуина и Ким Бейсингер снялась в бассейне без лифчика

22-летняя модель Айленд Болдуин похвасталась новой татуировкой [фото]
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Девушка часто делится провокационными кадрами в Инстаграме, обнажаясь по поводу и безДевушка часто делится провокационными кадрами в Инстаграме, обнажаясь по поводу и безФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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В свои 22 года Айленд Болдуин уверенно строит карьеру фотомодели: дочь звезды эротических фильмов 90-х Ким Бейсингер твёрдо усвоила уроки мамы, и теперь снимается в стиле «ню». Айленд рекламирует купальники, нижнее белье, а то и вовсе позирует без одежды. Девушка часто делится провокационными кадрами в Инстаграме, обнажаясь по поводу и без. В эти выходные модель поделилась на своей страничке серией снимков, снятых в бассейне: Айленд позирует топлесс, стоя в воде. Таким пикантным образом она похвасталась перед поклонниками своей новой татуировкой.

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summertime (cheeseburger underwear you can get at Target) @konstantin_noskos
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Новую наколку манекенщица сделала на животе: Айленд набила сбоку огромную красную розу. Попозировав на фоне бассейна, голливудская наследница окунулась в него и сняла татуировку крупным планом под водой.

Айленд Болдуи похвасталась перед поклонниками своей новой татуировкой Фото: instagram.com/irelandbasingerbaldwin/

Айленд Болдуи похвасталась перед поклонниками своей новой татуировкой Фото: instagram.com/irelandbasingerbaldwin/

Судя по всему, отец модели, голливудский актёр Алек Болдуин не возражает против откровенных фотосессий дочки. Айленд много снимается для глянцевых журналов, в 2017 году она стала лицом известной марки одежды Guess Girl (в своё время ее рекламировали Клаудиа Шиффер и Дрю Бэрримор).

Детство Айленд нельзя назвать спокойным: ее родители развелись, когда девочке было всего семь лет. Она болезненно переживала их разрыв и долго конфликтовала с отцом. В 12 лет Айленд и вовсе перестала с ним общаться — после того, как в 2007 году Алек оставил ей на автоответчике гневное сообщение и обозвал «неблагодарной маленькой свиньей». Девочка тогда пропустила запланированный телефонный разговор с отцом, и Болдуин таким образом выплеснул свой гнев. Папа с дочкой помирились лишь много лет спустя, когда девушке стукнуло 17 лет.

Сейчас Айленд отлично ладит с Болдуином и с его новой семьей. В 2012 году Алек женился на инструкторше по йоге Хиларии Томас, и сейчас у пары четверо детей мал-мала меньше. В Инстаграме Айленд часто публикует снимки с младшими братьями и сестренкой.

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wishing I was with these Easter bunnies. Happy Easter
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