Роман Зобнин пробежал на ЧМ больше всех, а сборная России лучше всех сыграла в обороне
После четвертьфиналов ФИФА подсчитало показатели лучших футболистов чемпионата по разным параметрам. Среди лидеров есть и наши ребята. Так Денис Черышев с четырьмя мячами делит второе место среди бомбардиров, Роман Зобнин, который отыграл без замен все пять матчей, пробежал больше всех, а вся сборная России преуспела в неуступчивости и разрушении атак соперников.
Бомбардиры
По количеству забитых мячей
1. Гарри Кейн (Англия) - 6 (3 с пенальти)*
2 - 3. Денис Черышев (Россия) - 4 (0)
2 - 3. Ромелу Лукаку (Бельгия) - 4 (0)*
4. Криштиану Роналду (Португалия) - 4 (1)
По 3 мяча забили 5 футболистов, среди них Артем Дзюба.
*Продолжает выступление на ЧМ.
На турнире зафиксировали:
- 257 голов (2,6 мяча за матч). Это меньше, чем на прошлом мундиале - (2,67), но больше, чем на трех предыдущих.
- 205 желтых карточек (3,5 за игру)
- 4 красные карточки (0,07)
- 46 172 точные передачи (769,5)
Больше всего:
- 14 мячей забили бельгийцы
- 292 атаки провели бразильцы
- 3120 точных передач отдали испанцы
- 259 выносов, отборов и сейвов совершила сборная России
Индивидуально отличились:
- 27 раз ударил по воротам бразилец Неймар
- 62 километра пробежал Роман Зобнин
- 485 точных передач совершил испанец Рамос
- 25 раз спас свои ворота мексиканец Гильермо Очоа.
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