Роман Зобнин пробежал на ЧМ больше всех, а сборная России лучше всех сыграла в обороне

СЕГОДНЯ 18:20 2018-07-08T18:26:07+03:00

Роман Зобнин, который отыграл без замен все пять матчей, пробежал больше всех Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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После четвертьфиналов ФИФА подсчитало показатели лучших футболистов чемпионата по разным параметрам. Среди лидеров есть и наши ребята. Так Денис Черышев с четырьмя мячами делит второе место среди бомбардиров, Роман Зобнин, который отыграл без замен все пять матчей, пробежал больше всех, а вся сборная России преуспела в неуступчивости и разрушении атак соперников.

Бомбардиры

По количеству забитых мячей

1. Гарри Кейн (Англия) - 6 (3 с пенальти)*

2 - 3. Денис Черышев (Россия) - 4 (0)

2 - 3. Ромелу Лукаку (Бельгия) - 4 (0)*

4. Криштиану Роналду (Португалия) - 4 (1)

По 3 мяча забили 5 футболистов, среди них Артем Дзюба.

*Продолжает выступление на ЧМ.

На турнире зафиксировали:

- 257 голов (2,6 мяча за матч). Это меньше, чем на прошлом мундиале - (2,67), но больше, чем на трех предыдущих.

- 205 желтых карточек (3,5 за игру)

- 4 красные карточки (0,07)

- 46 172 точные передачи (769,5)

Больше всего:

- 14 мячей забили бельгийцы

- 292 атаки провели бразильцы

- 3120 точных передач отдали испанцы

- 259 выносов, отборов и сейвов совершила сборная России

Индивидуально отличились:

- 27 раз ударил по воротам бразилец Неймар

- 62 километра пробежал Роман Зобнин

- 485 точных передач совершил испанец Рамос

- 25 раз спас свои ворота мексиканец Гильермо Очоа.

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