«А король -то голый» : Киркоров показал, как расслабляется в отпуске

СЕГОДНЯ 22:07 2018-07-08T22:06:17+03:00

Киркоров с радостью делится с поклонниками снимками из отпуска Фото: www.instagram.com/fkirkorov/

Артист отдыхает с друзьями в Америке [фото]

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Летние каникулы перед очередным гастрольным туром своего юбилейного шоу «Я» Киркоров решил провести в Америке, где совмещает приятное с полезным: ходит на шоу западных коллег, посещает свои любимые парки аттракционов и просто загорает у бассейна.

Фото себя любимого, отдыхающего в бассейне в обычных плавках, Филипп разместил в Инстаграме.

fkirkorov LAS VEGAS TIME......

- Как похудел! -пишут Киркорову поклонники.

-С фигурой все хорошо! - прокомментировал фото Филиппа известный диетолог Денис Маркелов.

- Похудел на твоей диете! - порадовал специалиста артист.

Хотя словам Маркелова, он не является личным диетологом Киркорова.

- Филипп худеет сам! - объяснил своим подписчикам Маркелов.

Однако, судя по всему, артист все-таки прислушался к некоторым советам специалиста (по системе питания Маркелова, худеющий иногда может себе позволить «день греха» со сладостями-Ред.) и теперь выглядит моложе своих лет.

- Не верится, что Киркорову 51! В отличной форме! - похвалили короля поп-сцены подписчики его Инстаграма.

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