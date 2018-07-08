«А король -то голый» : Киркоров показал, как расслабляется в отпуске
Летние каникулы перед очередным гастрольным туром своего юбилейного шоу «Я» Киркоров решил провести в Америке, где совмещает приятное с полезным: ходит на шоу западных коллег, посещает свои любимые парки аттракционов и просто загорает у бассейна.
Фото себя любимого, отдыхающего в бассейне в обычных плавках, Филипп разместил в Инстаграме.
- Как похудел! -пишут Киркорову поклонники.
-С фигурой все хорошо! - прокомментировал фото Филиппа известный диетолог Денис Маркелов.
- Похудел на твоей диете! - порадовал специалиста артист.
Хотя словам Маркелова, он не является личным диетологом Киркорова.
- Филипп худеет сам! - объяснил своим подписчикам Маркелов.
Однако, судя по всему, артист все-таки прислушался к некоторым советам специалиста (по системе питания Маркелова, худеющий иногда может себе позволить «день греха» со сладостями-Ред.) и теперь выглядит моложе своих лет.
- Не верится, что Киркорову 51! В отличной форме! - похвалили короля поп-сцены подписчики его Инстаграма.
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