Екатерина Великая: начало славной эпохи

СЕГОДНЯ 01:08 2018-07-08T23:53:48+03:00

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После кончины великого государя всея Руси Петра Великого началась эпоха больших дворцовых переворотов - жестоких, кровавых. Воцарение Екатерины поставило дубовый крест над отошедшей в прошлое эпохой (ее последним отголоском стало разве что удушение гвардейцами сына Екатерины Павла I в марте 1801 года). Екатерина II оказалась женщиной мудрой, правительницей, насколько было возможно, справедливой. Она не хотела, чтобы в книге истории на страницах, ей посвященных, остались кровавые следы.

Однако давайте вспомним, кто он был такой - свергнутый ею император, царь Петр III, откуда взялся и как угнездился на троне российском.

Этот человек был законным супругом Екатерины и звали его Карл Петер Ульрих, герцог Гольштейн-Готторпский. Каким же образом занесло его к нам в Россию, да еще столь высоко, что дальше и некуда? Все очень просто: у великого государя Петра Алексеевича Первого было две дочери: старшая - Анна и Елизавета, ставшая императрицей после того, как отправила с престола в одиночное заключение малолетнего императора - всего-то годочек тому тогда и стукнуло - Ивана VI Антоновича, правнука царя Ивана V и представителя т. н. Брауншвейгской ветви династии Романовых. В заключении несчастный Иван Антонович провел 23 года и уже при царствовании Екатерины был убит охраной при попытке к бегству. Темная история...

Елизавета правила даровито двадцать лет, до самой своей смерти. А вот старшую, Анну, выдали замуж в Голштинию, где та и родила Карла Петера Ульриха. Россию он впервые увидел в возрасте 14 лет, и новая родина нисколько его не тронула, только и грела его сознание надежда стать русским царем после кончины тетушки Елизаветы. Но лучше бы ему оставаться в своей Голштинии.

Великому князю, Петру по крещению, семнадцать исполнилось, когда его обвенчали с шестнадцатилетней принцессой Ангальт-Цербстской, если попросту да покороче - Софией Августой Фредерикой. Девушка была на год старше мужа и несравненно выше его в отношении умственного развития. Позже в мемуарах она призналась, что он играл в куклы у них в спальне. Но более всего любил Карл Петер играть в солдатики, и не в оловянные, а в настоящие. Тут он забывал обо всем ином на свете. Екатерина написала как-то в дневнике: «Благодаря его заботам я до сих пор умею исполнять все ружейные приемы с точностью самого опытного гренадера». Она-то совсем иных приемов от него ожидала…

Ладно. Ушла в мир иной императрица Елизавета, и Карла Петера короновали на российский престол. Всю внешнюю политику России он круто переменил: союзники России стали супротивниками, прежние враги - друзьями нежданными. Петр III тут же заключил мир с пруссаком Фридрихом II, с которым Россия успешно воевала, Пруссии вернули земли, отвоеванные русским оружием, и, кроме того, Петр объявил о подготовке войны с Данией, дабы удовлетворить поползновения голштинских принцев. Новый царь был невыносимо высокомерен, презрительно относился к обычаям русским - тем и возбудил решительно все сословия.

Екатерина поняла, что надо брать власть в свои руки: самое время, пока не начались массовые возмутительные выступления. Подготовительную работу она провела умнейшим образом. С помощью верных ей братьев графов Орловых, а также княгини Екатерины Дашковой цвет армии - гвардейские полки решительно встали на ее сторону, а еще и многие родовитые и влиятельные русские фамилии - Панины, Разумовские, Волконские да и многие другие. Судьба незадачливого императора была предрешена.

Он попытался сопротивляться, но быстро сдался, подписал отречение, каковое доставили от Екатерины, после чего был арестован и заключен в Ропшинский замок в 40 верстах от столицы. Кажется, Екатерина не хотела его убивать - смотрела дальше и не желала, дабы о ней говорили, будто через труп мужа преступила она. Меж тем Карл Петер тяжко заболел, сказались безмерные напряжения от последних событий, лишь через четыре дня к нему добрался личный лекарь - найти того не могли. Только было поздно уже. Как было на самом деле - теперь-то уж, наверное, мы никогда не узнаем. Зато знаем и помним, как правила Екатерина целых 34 года. Россию любила и верно служила ей.

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