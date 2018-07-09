Ради здоровья и безопасности пожертвуют спортом, культурой и ЖКХ

СЕГОДНЯ 13:05 2018-07-09T14:50:56+03:00

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В ближайшие 3 года Минфин решил сэкономить - урезать расходы по ряду статей бюджета. Под нож попадут сферы культуры и СМИ, спорта, ЖКХ и национальной экономики. Меньше денег выделят на решение «общегосударственных вопросов». То есть, на содержание чиновничьего аппарата.

Сэкономленные деньги пустят на другие статьи бюджета. Увеличится финансирование национальной безопасности и работы правоохранительных органов. Охране окружающей среды добавят несколько миллиардов рублей. Возрастут расходы на образование и социальную политику.

В 2019 году на 20 млрд урежут финансирование здравоохранения. Но уже через год сфера получит значительную прибавку в 100 млрд рублей. Тот же самый маневр проделают со статьей «национальная оборона».

Кроме того, в Минфине рассчитали, как скажется на бюджете повышение пенсионного возраста и НДС. И сколько будет выделено на выполнение майского указа президента. Экономию на повышении пенсионного возраста бюджет почувствует с 2020 года. Сначала дотация (покрытия дефицита Пенсионного фонда) на обязательное пенсионное страхование сократится всего на 9,3 млрд руб. Но в 2021 г. экономия будет уже более существенная - 156,3 млрд. Обещанные правительством две индексации пенсий в год в новых поправках тоже учтены. Напомним, в результате пособие должно расти в год на 1000 рублей.

КСТАТИ

Повышение НДС с 18 до 20% с 2019 года будет обеспечивать казне дополнительные 630-670 млрд руб. в год. На что пойдут эти деньги в документе не пояснили. Возможно, на выполнение новых майских указов президента? Это развитие 12 национальных проектов по разным направлениям социально-экономического развития. От снижения смертности и увеличения продолжительности жизни до обеспечения доступным жильем небогатых семей. На эти цели в бюджете запланировали потратить на ближайшие 3 года почти 4 трлн рублей.