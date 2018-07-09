2018-07-09T14:50:56+03:00
Экономика

Ради здоровья и безопасности пожертвуют спортом, культурой и ЖКХ

Минфин уточнил новые параметры бюджета
Александра КОЗЛОВАdd_money
Поделиться:
Комментарии: comments4
Зато возрастут расходы на образованиеЗато возрастут расходы на образованиеФото: Анастасия Осипова
Изменить размер текста:

В ближайшие 3 года Минфин решил сэкономить - урезать расходы по ряду статей бюджета. Под нож попадут сферы культуры и СМИ, спорта, ЖКХ и национальной экономики. Меньше денег выделят на решение «общегосударственных вопросов». То есть, на содержание чиновничьего аппарата.

Сэкономленные деньги пустят на другие статьи бюджета. Увеличится финансирование национальной безопасности и работы правоохранительных органов. Охране окружающей среды добавят несколько миллиардов рублей. Возрастут расходы на образование и социальную политику.

В 2019 году на 20 млрд урежут финансирование здравоохранения. Но уже через год сфера получит значительную прибавку в 100 млрд рублей. Тот же самый маневр проделают со статьей «национальная оборона».

Кроме того, в Минфине рассчитали, как скажется на бюджете повышение пенсионного возраста и НДС. И сколько будет выделено на выполнение майского указа президента. Экономию на повышении пенсионного возраста бюджет почувствует с 2020 года. Сначала дотация (покрытия дефицита Пенсионного фонда) на обязательное пенсионное страхование сократится всего на 9,3 млрд руб. Но в 2021 г. экономия будет уже более существенная - 156,3 млрд. Обещанные правительством две индексации пенсий в год в новых поправках тоже учтены. Напомним, в результате пособие должно расти в год на 1000 рублей.

КСТАТИ

Повышение НДС с 18 до 20% с 2019 года будет обеспечивать казне дополнительные 630-670 млрд руб. в год. На что пойдут эти деньги в документе не пояснили. Возможно, на выполнение новых майских указов президента? Это развитие 12 национальных проектов по разным направлениям социально-экономического развития. От снижения смертности и увеличения продолжительности жизни до обеспечения доступным жильем небогатых семей. На эти цели в бюджете запланировали потратить на ближайшие 3 года почти 4 трлн рублей.

Минфин уточнил новые параметры бюджета Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Минфин уточнил новые параметры бюджетаФото: Наиль ВАЛИУЛИН

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Суд в Мьянме обвинил двух журналистов Reuters в нарушении закона столетней давности
Порошенко прокомментировал возможность обмена Вышинского на Сенцова
Стало известно о спасении шестого школьника из пещеры в Таиланде
Операция по спасению детей из пещеры Таиланда получила статус секретности
На Украине в лесу нашли мешки с сотнями миллионов изрезанных гривен
Песков раскрыл подробности подготовки к встрече Путина и Трампа
"Дорогого стоят": Плющенко отреагировал на слезы Дзюбы на ЧМ-2018
Украина впервые отказалась отправлять своего конкурсанта на детское "Евровидение-2018"
Путин пригласил Черчесова на совещание по итогам проведения ЧМ-2018
Песков назвал абсурдным возможное упоминание России в связи с отравлением в Эймсбери
Песков объяснил отсутствие Путина матчах ЧМ-2018
Популярное фитнес-приложение помогло рассекретить военные базы США
Суд взыскал с Рыбки и Лесли по 500 тысяч рублей по иску Дерипаски
Самая пожилая женщина Европы умерла в возрасте 116 лет в Италии
GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед» собрал молодых фармацевтов из стран СНГ, Южной Азии и Европы
На западе Франции произошел взрыв газа: пострадали десять человек
Кудрин считает, что отложить повышение НДС на шесть лет возможно
Ученые выяснили губительные последствия ношения галстуков
Пятого подростка вывели из затопленной пещеры в Таиланде
В Москве пассажир метро погиб, пытаясь скатиться по перилам лестницы
"Предатели": Клинцевич отреагировал на выходку хорвата Виды на ЧМ-2018
Назван возможный способ заражения двух британцев в Эймсбери
Глава МВД Италии выразил желание встретиться с Путиным во время ЧМ-2018
Доминик Рааб стал новым министром Великобритании по вопросам Brexit
Во Владивостоке был замечен самолёт Ким Чен Ына
Путин выразил соболезнования из-за жертв ливней в Японии
Путин выразил соболезнования Абэ в связи с жертвами наводнения в Японии