Грузинский пастух убил семью американцев с маленьким сыном

СЕГОДНЯ 13:37 2018-07-09T14:31:19+03:00

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Хадское ущелье в 50 километрах от Тбилиси стало для группы иностранцев по-настоящему адским. Выходцы из США Райан и Лора Смит путешествовали по живописным местам вдоль Военно-Грузинской дороги вместе с четырехлетним сыном. И 6 июня перестали выходить на связь. Обеспокоенные друзья позвонили в службу спасения. Вскоре полиция обнаружила в ущелье бездыханные тела семейной пары, а еще через два дня нашли труп их мальчика. Почти сразу поймали и предполагаемого убийцу — 19-летнего пастуха, чье имя не разглашается.

По мнению следователей, гости Сакартвело попросили молодого мужчину показать им путь к горной речке. В Грузии английский язык — де-факто второй государственный, владеют им многие. Но в дороге у чабана возникла перепалка с Лорой, ее муж вступился — началась разборка, и грузин застрелил Райана. (Ружье в этих местах есть у каждого пастуха — отгонять от отары диких животных). Жена пыталась бежать, но ее тоже настиг выстрел. Испуганный ребенок стал кричать и плакать, тогда преступник избавился и от него…

Сам район убийства, кстати, весьма непростой. Совсем недалеко — печально известное Панкисское ущелье, где 20 лет назад во время войны в Чечне отсиживались международные террористы. И сейчас здесь нет-нет, да и находят бандподполье.

Наши СМИ сообщали, будто семья Смитов — туристы. Но «КП» изучила профиль покойного Райана в фейсбуке. Оказывается, выходец из американского Сан-Диего уже много лет жил в грузинском городке Марнеули. И на свои деньги пытался возрождать традиции кавказского плетения ковров. Впрочем, судя по потому, что последние новости о его проекте датируются 2015 годом, бизнес не пошёл.

— Местность эта очень красивая, сюда ездят со всего мира, — рассказала «КП» эксперт по Грузии, журналист-кавказовед Мария Ефимова. — Но жители живут бедно, многие бегут в города. С туристами порой возникает непонимание. Например, месяц назад близ Гудаури толпа местных избила российского путешественника-парапланериста Федора Челышева. Как правило, причины таких конфликтов — бытовые. Официальный Тбилиси давно взял курс на «евроинтеграцию», отменил визы для граждан большинства стран мира и усиленно зазывает в страну туристов.