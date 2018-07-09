2018-07-09T14:30:57+03:00
Политика

Евкуров попросил у Путина стадион

Глава Ингушетии пригласил президента на завод
Дмитрий СМИРНОВdimsmirnov175@dimsmirnov175
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Евкуров пригласил президента на закладку завода по производству соков. Фото: Алексей Дружинин/ТАССЕвкуров пригласил президента на закладку завода по производству соков. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
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Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на встрече с президентом не упустил случая обратить внимание на особо актуальную во время чемпионата мира по футболу проблему.

- Мы сегодня единственный субъект, где нет своего стадиона, - заявил Евкуров. - Мы не просим 30-тысячный - 15-тысячный стадион. Чемпионат мира – всенародный праздник в стране. Все ликуем. Подарок такой от вас на День республики: если можно, поддержите, пожалуйста, дайте поручение Виталию Мутко.

- Пусть проработает, - не возражал Владимир Путин, но начать доклад о ситуации в республики попросил начать с одной из главных проблем - с водоснабжения.

- В министерстве строительства разрабатывают отдельную программу по водообеспечению, - доложил глава Ингушетии. - Это крайне болезненная тема. Да, мы три-четыре года назад сняли проблему, но сегодня есть ряд населенных пунктов, где, во-первых, сети изношены, во-вторых, добыча воды... Если раньше глубина скважин была одна, то сегодня это уже совершенно другие глубины, вода там истощается. Поэтому просил бы поддержать этот проект.

Евкуров пригласил президента на закладку завода по производству соков, детского питания и в перспективе - пектина на базе крупнейшего в Европе «Сада-гиганта Ингушетия»;

- Мы сегодня на 90 процентов импортозависимы от пектина. Если мы этот завод поставим, это уже совместный проект с итальянцами, мы будем 40 процентов обеспечивать, - пообещал он.

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