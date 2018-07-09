Богатые тоже платят: у обеспеченных россиян инфляция оказалась выше, чем у бедных

СЕГОДНЯ 14:38 2018-07-09T15:26:27+03:00

Почему же инфляция не одинакова для всех? По словам главы Росстата Александра Суринова, дело в потреблении Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

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Мы привыкли к тому, что богатые обычно становятся лишь богаче, а бедные — беднее. Но сегодня, по данным Росстата, это не так: за первые пять месяцев 2018 года инфляция условных олигархов росла быстрее, чем у всех остальных.

Правда, разница составила всего 0,2%. Мелочь, конечно, но приятно. Средняя инфляция по стране с января по конец мая составила 1,6%.

Почему же инфляция не одинакова для всех? По словам главы Росстата Александра Суринова, дело в потреблении.

Богатые больше тратят денег на зарубежный туризм, лечение в частных клиниках, проживание в роскошных гостиницах, обслуживание лимузинов и яхт. Вот это все за полгода подорожало на 1-4,5%. Говорят, стоимость планового техобслуживания Rolls-Royce подскочила аж на 5%!

У бедняков значительная часть дохода уходит на коммунальные платежи. А они в первые пять месяцев почти не поднялись. Поэтому-то у богачей инфляция оказалась выше.

А ведь еще несколько лет назад было наоборот: яхты, виллы дешевели, олигархи покупали их с заметным дисконтом - для них инфляция вообще была отрицательной.

Правда, Суринов назвал инфляцию за первые пять месяцев. Но коммунальные платежи поднялись с 1 июля в среднем на 4%. Вероятно, если пересчитать инфляцию за шесть с половиной месяцев, то бедняки опять в проигрыше.