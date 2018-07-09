Богатые тоже платят: у обеспеченных россиян инфляция оказалась выше, чем у бедных
Мы привыкли к тому, что богатые обычно становятся лишь богаче, а бедные — беднее. Но сегодня, по данным Росстата, это не так: за первые пять месяцев 2018 года инфляция условных олигархов росла быстрее, чем у всех остальных.
Правда, разница составила всего 0,2%. Мелочь, конечно, но приятно. Средняя инфляция по стране с января по конец мая составила 1,6%.
Почему же инфляция не одинакова для всех? По словам главы Росстата Александра Суринова, дело в потреблении.
Богатые больше тратят денег на зарубежный туризм, лечение в частных клиниках, проживание в роскошных гостиницах, обслуживание лимузинов и яхт. Вот это все за полгода подорожало на 1-4,5%. Говорят, стоимость планового техобслуживания Rolls-Royce подскочила аж на 5%!
У бедняков значительная часть дохода уходит на коммунальные платежи. А они в первые пять месяцев почти не поднялись. Поэтому-то у богачей инфляция оказалась выше.
А ведь еще несколько лет назад было наоборот: яхты, виллы дешевели, олигархи покупали их с заметным дисконтом - для них инфляция вообще была отрицательной.
Правда, Суринов назвал инфляцию за первые пять месяцев. Но коммунальные платежи поднялись с 1 июля в среднем на 4%. Вероятно, если пересчитать инфляцию за шесть с половиной месяцев, то бедняки опять в проигрыше.