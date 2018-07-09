2018-07-09T15:24:04+03:00
Экономика

Через шесть лет пенсии вырастут на 35%

Глава Минфина Антон Силуанов оценил результаты повышения возраста выхода на отдых
Александра КОЗЛОВАdd_money
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Глава Минфина Антон Силаунов пообещал, что к 2024 году средний размер пенсии в России составит 20 тысяч рублей. Фото: Михаил Метцель/ТАССГлава Минфина Антон Силаунов пообещал, что к 2024 году средний размер пенсии в России составит 20 тысяч рублей. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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В Минфине подсчитали размер будущих пенсий россиян. Глава Минфина Антон Силаунов пообещал, что к 2024 году средний размер пенсии в России составит 20 тысяч рублей.

- Задача, которую поставил президент – это рост пенсий темпами выше инфляции, - объяснил он. - Подготовлены изменения пенсионного законодательства, которые должны улучшить положение неработающих пенсионеров, обеспечить достойную пенсию. Размер пенсий по старости неработающим пенсионерам уже в следующем году увеличится в среднем на сумму 1000 рублей. А к концу шестилетнего периода – в 2024 году мы ожидаем размер средней пенсии порядка 20 тысяч рублей. Соответственно, к уровню 2018 года они вырастут на 35%.

Сейчас средний размер страховой пенсии в России – 14 137 рублей. Ее повышение станет возможным благодаря постепенному увеличению пенсионного возраста. С 2029 года все мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет. Женщины - в 63 года, но с 2034 года. Законопроект об этом может быть принят Госдумой в первом чтении уже в середине июля.

ВАЖНО

Пенсионный возраст в России повысят с 2019 года: рассчитайте, в каком году вы уйдете на заслуженный отдых

Пенсионный возраст в России все-таки повысят. Женщинам - до 63 лет, а мужчинам - до 65 лет. Но повышение пенсионного возраста будет поэтапным, чтобы вам было проще рассчитать год выхода на пенсию, «Комсомолка» предлагает свой калькулятор пенсионного возраста (подробности)

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