Через шесть лет пенсии вырастут на 35%

СЕГОДНЯ 15:16 2018-07-09T15:24:04+03:00

Глава Минфина Антон Силаунов пообещал, что к 2024 году средний размер пенсии в России составит 20 тысяч рублей. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

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В Минфине подсчитали размер будущих пенсий россиян. Глава Минфина Антон Силаунов пообещал, что к 2024 году средний размер пенсии в России составит 20 тысяч рублей.

- Задача, которую поставил президент – это рост пенсий темпами выше инфляции, - объяснил он. - Подготовлены изменения пенсионного законодательства, которые должны улучшить положение неработающих пенсионеров, обеспечить достойную пенсию. Размер пенсий по старости неработающим пенсионерам уже в следующем году увеличится в среднем на сумму 1000 рублей. А к концу шестилетнего периода – в 2024 году мы ожидаем размер средней пенсии порядка 20 тысяч рублей. Соответственно, к уровню 2018 года они вырастут на 35%.

Сейчас средний размер страховой пенсии в России – 14 137 рублей. Ее повышение станет возможным благодаря постепенному увеличению пенсионного возраста. С 2029 года все мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет. Женщины - в 63 года, но с 2034 года. Законопроект об этом может быть принят Госдумой в первом чтении уже в середине июля.

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