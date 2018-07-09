2018-07-09T16:47:43+03:00
Звезды

Звезда «Битвы экстрасенсов» Фатима Хадуева стала жертвой пластического хирурга

Нос, который она планировала выправить, изменил форму навсегда
Ольга АНТОНОВА
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Фатима Хадуева уже перенесла две операции и ожидает третьюФатима Хадуева уже перенесла две операции и ожидает третьюФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Фатима Хадуева- одна из самых ярких звезды шоу «Битва экстрасенсов» на экране всегда выглядела ухоженной и модно одетой. Медиум считает, что приятная внешность способна расположить собеседника, а значит, душевный контакт станет более возможным. Поэтому женщина всегда тщательно следит за тем, как она выглядит. Это-то и стало причиной обращения к пластическому хирургу, когда звезда шоу решила выровнять себе носовую перегородку. Но во время процедуры, судя по всему, что-то пошло не так и теперь экстрасенс страдает от болей и отеков, а ее нос изменил форму.

«Перегородка стала еще кривее, спайки образовали инфильтрат и покосили нос окончательно, год болей и дискомфорта, плюс постоянный воспалительный процесс… Я очень аккуратно, как он сказал, ждала 6 месяцев. Пришла с просьбой узнать, что происходит… Ответ меня поразил: могу вколоть с другой стороны для симметрии, или жди еще 6 месяцев, авось рассосется», — вспоминает телеведущая (Орфография и пунктуация здесь и далее авторские. — Прим. ред.).

fatimakhaduevafatimakhadueva
Instagram: fatimakhadueva
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Сейчас Хадуева лежит в больнице. Она перенесла две операции и ожидает третью. Фатима заявила, что врачи нашли инородное тело в ее организме.

«Лежу в гнойном отделении челюстно-лицевой хирургии… Успели предотвратить заражение крови, а может и менингит… И кстати, нашли То, чем вы „ровняли“ нос! Это инородное тело мой организм целый год пытался вытолкнуть из меня», — поделилась экстрасенс.

Поклонники Фатимы Хадуевой пожелали ей скорейшего выздоровления: «Берегите себя, горе-доктора еще существуют, интуиция Ваша где была? Всем помогаете, а себе?», «Каждый может оказаться у таких „специалистов“. Поправляйтесь», «Фатима, здоровья Вам!», «Крепитесь, Фатима! Все будет хорошо».

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