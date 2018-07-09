Телезрители увидят спортивную драму «Тренер»

СЕГОДНЯ 16:08 2018-07-09T16:10:44+03:00

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Классический фильм о спорте обычно делается по принципу «были никем - стали всем», то есть сюжет строится вокруг команды из числа вечных аутсайдеров, которая внезапно собирается с духом и одерживает выдающуюся победу. Авторы «Тренера» не стали ломать традицию и поведали о провинциальном футбольном клубе «Метеор», которого новый молодой наставник вернул к жизни и привел к очень серьезному и совершенно неожиданному успеху.

Вышедшая незадолго до чемпионата мира картина оказалась созвучна тому, что происходило позже на мундиале - сборная России, которой дружно предрекали позорный невыход из группы, сумела всех приятно удивить и добраться до четвертьфинала. Кстати, «Тренер», ставший режиссерским дебютом Данилы Козловского, тоже в какой-то степени удивил - внятной историей, качественной картинкой и достаточно глубоким пониманием столь противоречивого явления, как отечественный футбол. Зрителям, не успевшим посмотреть фильм в кинотеатрах, стоит потратить два с небольшим часа на телепросмотр и сравнить страсти, кипящие в Кубке России (именно на него замахнулся скромный «Метеор»), с теми, что бушуют нынче на аренах мирового первенства.

Россия 1, «Тренер», 15 июля, 21.00