2018-07-09T17:44:27+03:00
Звезды

После развода Эвелина Бледанс закрутила роман с молодым актером

У звезды сериалов и Аристарха Венеса разница в возрасте 21 год
Ольга АНТОНОВА
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Эвелина прокомментировала свои отношения с Аристархом короткоЭвелина прокомментировала свои отношения с Аристархом короткоФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Когда год назад Эвелина Бледанс заявила, что рассталась со своим супругом Александром Семиным, поклонники желали актрисе, чтобы она снова встретила свою любовь. Мол, кому как не ей трудяге, красавице и хорошей матери просто положено быть счастливой в личной жизни, но долгое время сама звезда сериалов разговоры о самом главном не заводила. Но недавно стало известно, что она прекрасно провела время на фестивале в Крыму в обществе звезды сериалов «Кадетство» и «Кремлевские куранты» Аристарха Венеса. Несмотря на то, что молодому человеку всего 28 лет, а Эвелине 49 – разница в возрасте влюбленных ни чуточку не смущает.

«Эвелина и Аристарх давно знакомы, они вместе заняты в спектакле «Нелетная погода, или Брачный сезон у пингвинов». Причем по сюжету играют любовников. На этой почве и сблизились. Разница в возрасте их нисколько не волнует, да и интересы общие. Оба легкие на подъем, любят поприкалываться. Аристарх прекрасно общается с сыном Эвелины, малышом Семочкой, обожает проводить с ним время, играть», – рассказали «СтарХиту» в окружении пары.

Надо отметить, что и Эвелина, и Аристарх не так давно пережили разрыв. Актриса год назад разошлась с супругом Александром Семиным после семи лет отношений – тот не выдержал публичности жены. Аристарх же долгое время встречался с фотографом Анной Горбачевой, разрыв с которой переживал очень тяжело.

Эвелина прокомментировала свои отношения с Аристархом коротко.

«В личной жизни у меня все хорошо. Мы с Аристархом прекрасно проводим время и на сцене, и за ее пределами», – сказала актриса «СтарХиту».

Надо отметить, что спустя время после расставания с супругом Эвелина сделала себе пластическую операцию по увеличению груди, и, по мнению, поклонников стала еще красивее.

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