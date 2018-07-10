После развода Эвелина Бледанс закрутила роман с молодым актером
Когда год назад Эвелина Бледанс заявила, что рассталась со своим супругом Александром Семиным, поклонники желали актрисе, чтобы она снова встретила свою любовь. Мол, кому как не ей трудяге, красавице и хорошей матери просто положено быть счастливой в личной жизни, но долгое время сама звезда сериалов разговоры о самом главном не заводила. Но недавно стало известно, что она прекрасно провела время на фестивале в Крыму в обществе звезды сериалов «Кадетство» и «Кремлевские куранты» Аристарха Венеса. Несмотря на то, что молодому человеку всего 28 лет, а Эвелине 49 – разница в возрасте влюбленных ни чуточку не смущает.
«Эвелина и Аристарх давно знакомы, они вместе заняты в спектакле «Нелетная погода, или Брачный сезон у пингвинов». Причем по сюжету играют любовников. На этой почве и сблизились. Разница в возрасте их нисколько не волнует, да и интересы общие. Оба легкие на подъем, любят поприкалываться. Аристарх прекрасно общается с сыном Эвелины, малышом Семочкой, обожает проводить с ним время, играть», – рассказали «СтарХиту» в окружении пары.
Надо отметить, что и Эвелина, и Аристарх не так давно пережили разрыв. Актриса год назад разошлась с супругом Александром Семиным после семи лет отношений – тот не выдержал публичности жены. Аристарх же долгое время встречался с фотографом Анной Горбачевой, разрыв с которой переживал очень тяжело.
Эвелина прокомментировала свои отношения с Аристархом коротко.
«В личной жизни у меня все хорошо. Мы с Аристархом прекрасно проводим время и на сцене, и за ее пределами», – сказала актриса «СтарХиту».
Надо отметить, что спустя время после расставания с супругом Эвелина сделала себе пластическую операцию по увеличению груди, и, по мнению, поклонников стала еще красивее.