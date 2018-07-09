Немецкие СМИ обвинили сборную России в применении допинга

СЕГОДНЯ 18:14 2018-07-09T18:49:15+03:00

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Издание Bild обратило внимание на то, что в игре с Хорватией в четвертьфинале российские футболисты вдыхали аммиак для поддержания физических кондиций на определенном уровне. Статья сопровождается фотографией Александра Головина, что-то вдыхающего со своей руки, а также изображением Ильи Кутепова, потирающего нос. В газете Süddeutsche Zeitung было опубликовано заявление представителя сборной России, подтверждающего факт применения аммиака в матче с Испанией.

Врач тульского «Арсенала» Александр Резепов в интервью радио «Комсомольская правда» пояснил, зачем футболисты нюхают аммиак и дает ли он какие-либо преимущества:

- Аммиак, нашатырный спирт не входит в список запрещенных препаратов. Мы в России им пользуемся, когда нужно человека вывести из обморочного состояния либо просто взбодриться чуть-чуть. Действие его достаточно короткое. Ощущение бодрости наступает на секунду. За счет вдыхания паров аммиака происходит активация дыхательного центра, наступает на секунду ощущение якобы бодрости, это не несет никакого токсического или нагрузочного действия на организм. Не добавляет преимуществ спортсмену. В любом виде спорта, даже перед школьными соревнованиями могут дать понюхать нашатырный спирт. В Европе это не заведено, хотя в Восточной Европе – в Польше, в Чехии применяют. Знаю несколько случаев, когда сборные других стран просили пару флакончиков нашатыря. Их игроки приезжали из России и говорили, что вдыхали перед игрой, якобы это что-то им добавляло, тонус.

В штабе сборной России тоже очень удивились публикации немецких СМИ. «Тяжело сказать, какой фантазией нужно обладать, чтобы подозревать в нашатыре какой-то секретный допинг», - заявил главный врач сборной России Эдуард Безуглов.

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