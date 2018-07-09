«Все сложно»: Гуф заинтриговал подписью к постельному фото с Кети Топурией

СЕГОДНЯ 18:38 2018-07-09T18:53:12+03:00

В наши дни говорить подобное в социальных сетях чревато последствиями. И знаменитости знают об этом. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Когда 1,5 года назад стало известно, что рэпер Гуф встречается с Кети Топурией многие поклонники музыканта высказали надежду, что может быть в этот раз он найдет свое семейное счастье. Ведь в личной жизни Алексея Долматова штормило сильно. Да и сейчас у него есть целый ряд претензий к бывшей супруге, которую на днях он назвал стервой. Но как оказалось, не все так просто и с нынешней любовью – Кети, отношения с которыми Долматов назвал «сложными».

8 июля в своем инстаграме Долматов опубликовал снимок, на котором он запечатлен вместе с Топурией. «Все сложно», — гласил комментарий к фотографии. В наши дни говорить подобное в социальных сетях чревато последствиями. И знаменитости знают об этом.

Некоторые СМИ тут же написали о том, что у влюбленных серьезные проблемы в отношениях, а поклонники музыканта начали подбадривать его, рассуждая о том, что в любви вообще не бывает просто.

therealguf Все сложно

Напомним, обнародованию этого романа предшествовал громкий скандал, когда еще замужнюю Кети Топурию застукали отдыхающей в Таиланде с рэпером Гуфом. Пара арендовала виллу на острове и все новогодние каникулы провела там. И как потом пара не отнекивалась, рассказывая, что были они там в большой компании, паре уже никто не поверил. А через месяц супруг звезды – Лев Кехман подал на развод. Дочь Оливия осталась жить вместе с мамой, но отец регулярно прилетает проведывать дочь из США.