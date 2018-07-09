Наташа Королева подарила себе на 45-летие новые зубы

СЕГОДНЯ 18:52 2018-07-09T18:57:32+03:00

По словам певицы, в её внешности произошли не кардинальные, но эффектные перемены Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Обычно о всех манипуляциях со своей внешностью звезды рассказывают не охотно, но Наташе Королева известна своей откровенностью, поэтому на вопрос, какой подарок она сделала себе любимой на 45 –летие звезда честно призналась, что новую улыбку. Мол, в ее профессии внешность играет не самую последнюю роль поэтому миллион рублей, а именно в такую сумму ей обошлись новые виниры, ей совсем не жалко. Зато теперь она выглядит как девушка на миллион.

«Я сделала подарок себе любимой к «ягодному» юбилею — чехлы на зубки, сделала это не ради моды, а по показанию моего врача стоматолога!» — рассказала 45-летняя Наташа.

По словам певицы, в её внешности произошли не кардинальные, но эффектные перемены. Королева сохранила природную красоту, установив специальные ультратонкие виниры. Таким образом исполнительница устранила несовершенства, не потеряв при этом индивидуальность.

Надо отметить, что к стоматологу звезду обратилась в преддверии бенефиса в Кремле, который состоится 20 октября. Зрителей на концерте ждет масса сюрпризов от Наташи, в том числе дебют на сцене её сына — Архипа.