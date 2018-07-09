2018-07-09T19:23:11+03:00
Звезды

Раздетая Екатерина Климова ужаснула телом в кровавых засосах

Никто не ожидал, что актриса пойдет на такое
Ольга АНТОНОВА
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Известная своей смелостью актриса шокировала поклонников в InstagramИзвестная своей смелостью актриса шокировала поклонников в InstagramФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Недавно в интервью Екатерина Климова заявила, что несмотря на то, что она многодетная мать и востребованная актриса, она всегда старается найти время на себя. Именно поэтому в свои 40 лет на истинный возраст и не выглядит. И тогда же посоветовала своим поклонницам, не жалеть денег на вклад в собственную красоту и молодость. Мол, ее внешний вид стоит больших денег, но их совсем не жалко. И судя по всему, на днях Климова снова сделала вклад, но на этот раз в свое здоровье. Красавица опубликовала фото раздетой себя со спины, на которой остались огромные следы от баночного массажа.

"Привет из СССР пламенный ", – коротко подписала фотографию Климова. Многочисленные поклонники пришли в ужас от вида спины Екатерин – покрасневшей, а местами и посиневшей после банок. Более того, некоторые не одобрили такой метод. Многие напомнили, что медицина шагнула далеко вперед

klimovagramklimovagram
Привет из СССР пламенный
33749 отметок «Нравится»623 комментариевInstagram

"Вся в засосах!Ужас", "Наше раннее детство было очень давно, медицина шагнул намного дальше кровяных засосов....", "Не иначе как поллитровые)))", "Понятно, хотелось показать свои трусики, фигурку (похвастать). Но банки это больше вред, чем польза....", "На сегодняшний день я слышала что банки запрещены, от них не то что нет толку они вредны", "Нихрена тебя отбанковали !!!! За что шь тебе такая учесть ? каму ты сделала плохо ? Давай дорогая скидывай с себя хворь и с новыми силами в бой !!!", "Божья коровка (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались пользователи Сети.

Надо отметить, что актриса вообще известна своей смелостью. Так, когда она была беременна четвертым ребенком она опубликовала в своем инстаграме обнаженное фото с большим животом, чем вызвало восхищение у пользователей.

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