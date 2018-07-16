Как убедить компании нанимать на работу пожилых

СЕГОДНЯ 17:38 2018-07-16T18:35:13+03:00

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1) Ограничить приток мигрантов

Это они забирают у россиян рабочие места. Но если раньше власти говорили, мол, потребность в рабочих руках большая, то с повышением пенсионного возраста дефицит должен исчезнуть.

- Привлечение приезжих в таком объеме нам уже не потребуется. Поэтому мы можем реализовать новую миграционную политику. Причем так, чтобы занятость была обеспечена для лиц, которые являются гражданами России, - заявил недавно замглавы Минтруда Андрей Пудов.

Другими словами, правительство может снизить квоты на приток мигрантов. Или завозить в страну только тех специалистов, которые нам нужны. Тем не менее поможет ли это пожилым людям быстрее находить работу - вопрос. Мигранты, как правило, заняты на физической работе и отбирают рабочие места скорее у молодежи. Хотя небольшой положительный эффект от этой меры может быть.

2) Ввести квоты

Звучали предложения ввести квоты для пожилых людей. Чтобы крупные компании были обязаны соблюдать возрастной баланс - держать в штате минимум 10 - 15% людей старшего возраста. Но эксперты считают, что в наших реалиях это невозможно.

- Работодатели будут этого всячески избегать. Например, формально возьмут человека на работу, будут платить ему минималку. В итоге бизнес просто откупится от неудобного закона, - считает Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений. - На мой взгляд, должны быть другие квоты. Например, на получение высшего или среднего специального образования.

Суть в том, чтобы пожилой человек мог без конкурса поступить в вуз, получить новую профессию или повысить квалификацию. Курсы при биржах труда на эту роль, к сожалению, не годятся.

3) Дать льготы

Большинство экспертов придерживаются рыночных принципов. Нужно не требовать, а мотивировать удерживать и привлекать пожилых работников.

- Я сторонник стимулов, а не квот, - говорит Владимир Назаров, директор Научно-исследовательского финансового института. - Когда вы что-то бизнесу жестко навязываете, он реагирует неправильным образом. А вот если уменьшить издержки, это может сработать. Если снизить страховые взносы (например, с 30 до 25% от официальной зарплаты), это будет нормальный стимул.

По словам эксперта, лучше снижать именно страховые взносы, а не подоходный налог (например, с 13 до 10%). Последний идет в региональные и местные бюджеты, которые из-за этого могут сильно пострадать.

- Предложение по снижению страховых взносов очень разумное, работодателям это будет выгодно, - считает Валерий Фадеев, секретарь Общественной палаты России. - Правда, тогда возникнет другая проблема. Если рабочие места будут занимать люди старшего возраста и будут такие стимулы, чтобы они оставались на своих рабочих местах, молодежь-то куда денется? Это оборотная сторона трудовой политики.

Эксперты считают, что все эти меры нужно продумать, взвесить и принимать в комплексе. Тогда повышение пенсионного возраста не повлечет за собой негативных последствий для пожилых людей.

Вместо послесловия

Часто можно слышать такое мнение: мол, государство обязано обеспечить рабочие места для всех. Увы, это миф. У нас давно не госплан, а рыночная экономика. Она предполагает, что каждый человек должен быть чем-то полезен другим. Так что поиск работы (как и выбор профессии) - личное дело каждого. Чтобы снизить риски, эксперты советуют постоянно повышать квалификацию, обрастать полезными связями, получать управленческий опыт, иметь несколько источников дохода и обязательно откладывать часть денег на старость. В общем, надеяться на государство, но рассчитывать только на себя.

ВОПРОС — РЕБРОМ

А если места так и не нашел?

Это самый сложный вопрос. Ответ на него чиновники сейчас ищут. Обсуждается несколько вариантов.

Во-первых, подойдет опыт западных стран. Например, в Германии и Швеции можно выйти на пенсию досрочно. Но тогда ее размер будет меньше. Допустим, если проработал на два года меньше, пенсия снизится на 10%. Человек сам выбирает, что для него лучше.

Во-вторых, можно повысить пособие по безработице для пожилых людей. По сути, оно станет заменой пенсии для тех, кто не сможет найти работу в старшем возрасте. Но критерии этой социальной меры надо разработать. Чтобы она стимулировала людей все-таки работать, а не сидеть на пособии.

СПРАВКА «КП»

В середине июня правительство направило в нижнюю палату парламента законопроект о повышении пенсионного возраста. Мужчинам предлагается увеличить его с 60 до 65 лет, а женщинам - с 55 до 63 лет. Переходный период планируется растянуть на 10 и 16 лет соответственно. При этом многие льготы останутся. Так, правила выхода на заслуженный отдых не изменятся для женщин, имеющих пятерых детей, и тех, кто трудится на вредных производствах. А для северян и бюджетников (учителей, врачей и работников культуры) пенсионный возраст хоть и вырастет, но все равно будет ниже, чем у большинства граждан.

ЦИФРЫ

Возрастная дискриминация все-таки есть

По информации HeadHunter, 81% работодателей признают наличие возрастной дискриминации. Выбирая между молодым человеком и почти пенсионером, предпочтение чаще отдадут первому. По статистике, сейчас среди граждан в возрасте от 55 до 59 лет работа есть у 58%. В возрасте старше 60 лет трудоустроено всего 18%, хотя желающих работать гораздо больше.