Шесть лучших фильмов кинофестиваля на «Стрелке»

СЕГОДНЯ 19:20 2018-07-16T20:21:36+03:00

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Московский фестиваль переехал в этом году на апрель, и в разгоряченном футбольными страстями столичном воздухе явно ощущается запрос на большое летнее кинособытие. Таким событием станет с 19 по 29 июля кинофестиваль на «Стрелке» - он пройдет в этом году в третий раз под открытым небом в самом центре Москвы. Программу представляет кинообозреватель «КП» Стас Тыркин, являющийся куратором фестиваля.

Программа состоит только из московских или российских премьер самых титулованных и ожидаемых фильмов сезона - лауреатов Каннского, Берлинского фестивалей и «Кинотавра». В прошлом году именно на «Стрелке», при полном аншлаге, впервые была представлена московскому зрителю «Аритмия» Бориса Хлебникова. В этом году мы тоже решили открыть фестиваль российской картиной - «Сердцем мира» Наталии Мещаниновой, сценарий к которой помогал писать Хлебников.

«Сердце мира» (Россия)

Сердце мира. Премьера трейлера.

Режиссер - Наталия Мещанинова

Фильм-победитель «Кинотавра-2018» увидел «сердце мира» в затерянной в российской лесной глуши притравочной станции, где живут бок о бок люди и звери. Отношения людей напряжены - кто-то пьет, кто-то не может отойти от травм детства, кто-то испытывает по отношению к ближнему не совсем коллегиальные чувства, да и в задаче притравливания собак на лис вроде бы нет ничего особенно благородного. Кипящие на этой самодостаточной, почти как Ноев ковчег, звероферме, нешуточные страсти обостряются до предела, когда в этот микрокосм вторгаются пришлые. В данном случае - зоозащитники. Люди, которые знают «как надо», ввергают в хаос это гармонично существующее по своим законам «хозяйство», в котором можно усмотреть метафору хоть страны, хоть мира. Заложенные в это кино смыслы вполне себе консервативны, но берет оно отнюдь не идеологией (какие-то вещи сказались как будто бы сами собой, без желания авторов), а редким подключением чувств зрителей к каким-то невероятно осязаемым переживаниям персонажей.

«Магазинные воришки» (Япония)

Режиссер - Хирокадзу Корээда

Магазинные воришки (2018) Русский трейлер .

Фильм любимца фестивалей Корээды, неожиданно удостоенный «Золотой пальмовой ветви» последнего Каннского фестиваля, рассказывает о счастливой жизни в … ненастоящих, фейковых семьях. Семья, в которой даже бабушка - просто подобранная для комплектации старушка, усыновляла брошенных родителями детей и приучала их воровать в магазинах. Парадокс в том, что в этой семье детишкам было лучше, чем в родных семьях. По эстетике скромное телекино, вдохновленное газетной заметкой, отразило новейший фестивальный тренд - сочувствия «маленьким людям», чью жизнь лучше называть выживанием.

«Диамантино» - диковатая комедия

«Диамантино» (Бразилия - Франция - Португалия)

Диамантино . Трейлер .

Режиссеры - Габриэль Абрантес, Дэниэл Шмидт

Эта диковатая комедия станет прекрасным комментарием к только что завершившемуся футбольному Чемпионату мира. Главный герой фильма-лауреата Гран-при "Недели критики" Каннского фестиваля - суперзвездный футболист, явно списанный авторами с Рональдо. Он девственник с мозгами маленького ребенка, не знающего реальной жизни. Но вот пропускает пенальти - и привычное существование его идет в тартарары. Появляется время узнать, что параллельно вымышленным футбольным страстям кипит реальная, ничуть не менее драматическая жизнь. Однажды, нежась в море на своей яхте, Диамантино становится свидетелем мигрантского кризиса. Потрясенный увиденным, он решает сделать хоть что-то для предотвращения гуманитарной катастрофы, но, кончено, становится объектом манипуляции со стороны злобных сил.

«Подбросы» (Россия)

Трейлер фильма Подбросы : Русский супергерой и полицейские-оборотни.

Режиссер - Иван И. Твердовский

Фильм, завоевавший два приза на «Кинотавре», - криминальная мелодрама о брошенном в младенчестве мальчишке, внезапно возвращенном его беглой матерью из интерната в Москву. Впрочем, делает она это не из внезапно проснувшейся материнской любви. Мать (Анна Слю) - член организованной преступной группы, включающей в себя работников ДПС и судебных органов по разводу «терпил». И парень с натренированным страданиями телом нужен ей как исполнитель «подбросов» - он бросается под дорогие авто под бдительным надзором сотрудника ДПС (Данил Стеклов), который потом вымогает у попавшегося взятку. Название фильма указывает не только на криминальную деятельность героини, но и на состояние общества, находящегося сейчас в интересном подброшенном состоянии. «Подбросы», как и предыдущие работы Твердовского «Зоология» и "Класс коррекции", - фильм-метафора об одиночестве, кризисе и обманутых надеждах.

"Подбросы" - криминальная мелодрама о брошенном в младенчестве мальчишке

«Счастливый Лазарь» (Италия)

Счастливый Лазарь (Италия) Режиссер - Аличе Рорвахер.

Режиссер - Аличе Рорвахер

В отрезанной наводнением труднодоступной итальянской деревне крестьяне полностью подчинены, состоят в рабстве у некоей Маркизы и ее семьи - та держит их в неведении относительно остального мира и времени, в котором они живут и в котором давно запрещен рабский труд. Особо усердствует простосердечный юноша Ладзаро, то бишь Лазарь (прямая отсылка к библейской притче о воскрешении Лазаря), который, кажется, даже не ест, чтобы не раздражать хозяев-аристократов и радостно прислуживает своему молодому господину Танкреди. Но однажды реальность вмешивается в эту благодать, и Лазарь оказывается в городской среде, с нищими, мошенниками, мигрантами и всеми остальными прелестями. Молодая итальянка Рорвахер, за этот фильм удостоенная каннского приза за лучший сценарий, - представитель того итальянского кино, которое, казалось, уже отошло в глубокое прошлое, доказательство того, что национальная культура никуда не исчезает, если она есть. Потрясающе работающая с непрофессиональными актёрами девушка снимает на уровне самых великих итальянцев, кажется, даже не задумываясь об этом.

Молодая итальянка Рорвахер за этот фильм "Счастливый Лазарь" удостоилась каннского приза за лучший сценарий

«Кислота» (Россия)

Режиссер - Александр Горчилин

Фильм 26-летнего актера, звезды картин «Да и да» и «Ученик» победил в конкурсе дебютов прошедшего «Кинотавра» и стал самым быстро раскупаемым в программе «Стрелки». Это довольно критичный взгляд молодого автора на его поколение «хипстеров» и на поколение их родителей. Одно, по мысли режиссера, другого стоит. У «отцов» нет никакого морального права что-то требовать от «детей» - поскольку своих отцов дети любо не знают, либо не видят, либо не хотят видеть. «Детки» тоже хороши - ничего не умеют, ничего не хотят, пустые, ни на что не способные, потухшие, не успев сгореть. В отсутствие всяких идей могут отхлебнуть кислоты или, не задумываясь, брякнуть что-то такое, что способно навсегда изменить их жизни. В картине имеется, впрочем, встроенный парадокс: о никчемности своего поколения взялись рассказать люди очень талантливые, которых можно упрекнуть в чем угодно, кроме никчемности.

Показы проходят во дворе Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка».

Адрес: Берсеневская набережная, 14, стр. 5А

Билеты можно купить по ссылке.