Волки идут на примирение быстрее, чем собаки

СЕГОДНЯ 13:45 2018-07-06T13:50:36+03:00

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Придет серенький волчок и укусит за бочок! Мы с детства становимся жертвами антиволчьей пропаганды, поэтому наделяем серых хищников всеми мыслимыми и немыслимыми пороками. Однако австрийские ученые пришли к парадоксальному выводу, что «лесные братья» обладают менее злопамятным характером, чем друзья человека - собаки! Группа биологов из Центра изучения волков Венского университета ветеринарной медицины сравнивала степень агрессивности в стаях у собак и их диких предков. Исследователи наблюдали за поведением трех стай волков, которые насчитывали от 2 до 5 особей, и тремя стаями собак (2-4 пса).

Волки конфликтовали между собой гораздо чаще - биологи насчитали 419 стычек, по сравнению с 55 у собак. Но при этом только 60% случаев недружелюбного поведения носили ярко выраженный агрессивный характер, когда звери вступали в драки, кусали друг друга и наносили противнику раны. В 40% случаев дело ограничивалось рычанием, погоней и демонстрацией клыков. Собаки свои немногочисленные конфликты решали по-иному: драками и кровью заканчивалось 90% стычек.

А по части восстановления дипломатических отношений волки показали себя настоящими миротворцами. Они, как правило, начинали искать пути к сближению уже в первые 10 минут после ссоры. Не всегда это были ярко выраженные «официальные извинения», как обнюхивание и облизывание, но конфликтующие стороны могли близко располагаться друг к другу, что свидетельствует о примирении. У собак участники ссоры старались избегать друг друга и откладывали обмен верительными грамотами до следующего дня.

- Волки в большей степени проявляли миролюбие, потому что выживаемость всей группы зависит от умения взаимодействовать и сотрудничать друг с другом, - говорит ведущий автор исследования Федерика Ранге. - Это необходимо, чтобы охотиться стаей или защищать свою территорию от чужаков. У собак в результате одомашнивания отпала необходимость в таком высоком уровне кооперации с сородичами. Отбор у них шел по линии проявления дружелюбия по отношению к человеку. Это сильно повлияло на их «характер».