Мухи, светлячки и прочие насекомые

СЕГОДНЯ 15:32 2018-07-06T15:37:05+03:00

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Конкурсная программа нынешнего фестиваля - может быть, самая удручающая за последние годы - соединила второсортный артхаус с каким-то совсем уж детским мейнстримом. Интересно, конечно, узнать о расовых проблемах в Доминиканской республике из фильма «Ложь Мириам», в котором пухлая 15-летняя отроковица, сама будучи мулаткой, сильно переживает по поводу того, что ее интернет-избранник оказался черным. И родители этот пункт, конечно, сильно не одобряют. Но хорошо бы, чтобы тема бытового расизма решалась все-таки не на уровне детского сада.

Чешский фильм «Все будет» Ольмо Омерзу - детское роуд-муви об угнавших машину неблагополучных подростках, на которых наплевать взрослому миру. Для того, чтобы подчеркнуть эту нехитрую мысль, режиссер снабжает фильм англоязычным названием «Зимние мухи» - дескать именно так, как к назойливым помойным насекомым относятся к детям бессердечные взрослые. Жаль только, что прихлопнуть их нельзя.

От мух недалеко и до светлячков - впрочем, куда более благородных насекомых. Их отсутствие в индустриальном обществе оплакивает канадец Себастьен Пилот в заунывной подростковой драме «Исчезновение светляков». Главную героиню, еще одну малоинтересную школьницу достала вялая буржуазная жизнь с родителями, поэтому она решает брать уроки игры на гитаре у затрапезного местного рокера.

Рок-н-ролл должен был придать хоть какой-то свежести и битой израильской мелодраме «Искупление» Джозефа Мадмони и Боаза Йехонатана Якова, но и этого, увы, не произошло. С плеч его главного персонажа, бывшего рокера в ермолке, хочется стряхнуть перхоть. Почти как в несколько более заводном фильме «Братья Блюз», он подбивает на новые выступления свою давно распавшуюся группу. Лабая на свадьбах у правоверных евреев свои невыносимые рок-баллады, он собирает деньги на лечение умирающей от рака дочке…

Австрийская вещь «К ночи» Петера Брюннера - жеманный выпендреж о «современном художнике» (Калеб Лэндри Джонс из «Трех билбордов…»), чья детская травма (семья погибла в огне) не дает ему покоя во взрослой жизни. Он превращает свое жилище в сквот, а жизнь жены и сына - в ад. Ну и жизнь зрителей заодно, но они хотя бы могут бежать из этого однообразного, одномерного морока.

На этом фоне честный турецкий середняк под оригинальным названием «Братья» Омура Аттая кажется почти достижением: по сюжету 17-летнего только что выпущенного из детской колонии Юсуфа начинает опекать во взрослой жизни его старший брат Рамазан. Но делает это так, что того, понятное дело, тянет опять в колонию. Подальше от семьи, назначившей его виновным за преступление, которого он не совершал, в угоду косным патриархальным традициям, из которых, как видим, не может вырваться передовая турецкая молодежь.