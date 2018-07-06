В Москве обсуждают вопросы кибербезопасности

СЕГОДНЯ 15:59 2018-07-06T16:08:44+03:00

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Второй день Международного конгресса по кибербезопасности открылся пленарной сессией «Транспарентный цифровой мир – ловушка или благо?», модерировал дискуссию президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Спикерами сессии стали Пенни Лейн, вице-президент по борьбе с мошенничеством и киберпреступностью VisaInc., Марк ван Задельхоф, генеральный директор, IBMSecurity, Евгений Касперский, генеральный директор АО «Лаборатория Касперского», Ник Бостром, футуролог, директор Института будущего человечества.

«Люди еще не до конца понимают опасность цифровых следов, которые не стираются, — отметил Герман Греф. — Уровень цифровой грамотности крайне низок. Когда люди выкладывают в сеть информацию о себе, они предоставляет возможность мошенникам с помощью искусственного интеллекта получить все необходимые данные для манипуляции».

«В физическом пространстве транспарентность будет расти, но в киберпространстве все не так просто — там есть криптография и другие способы защиты информации, — считает Ник Бостром. — Я думаю, социальные нормы должны будут скорректироваться в сторону тотальной транспарентности. В жизни людей должно стать меньше «грязного белья» - среднестатистический человек будет думать, что он должен правильную жизнь вести.

«Надо фокусироваться на базовых принципах безопасности — воспитания культуры безопасности, это нудная, но нужная работа, — подчеркнул Марк ван Задельхоф. — 55 % взломов — это злонамеренное поведение или ошибки инсайдеров, так что хакеры — лишь половина проблемы. Есть четыре аспекта. Первое, надо думать о безопасности как об иммунной системе. У вас есть множество инструментов: логины, пароли, но как сделать, чтобы все они работали слажено? Необходимо больше использовать искусственный интеллект, сделать так, чтобы лучшие решения в области искусственного интеллекта были более доступны нашим клиентам. Идет борьба — злой искусственный интеллект против доброго. Кроме того, нужно всегда готовиться к тому неизбежному, что произойдет, если вас взломали. И, наконец, критически важно наладить более глубокую коллаборацию. Только трансграничное сотрудничество поможет нам решить проблему».

«Необходимо понимать мотивацию и уровень навыков преступников и правильно распределять ресурсы для борьбы с ними, — заявила Пенни Лейн. - Киберпреступность будет выбирать наиболее доступную жертву. Если компания будет просто устанавливать обновления на некоторых программах, то 50-80 % кибератак будут для вас неактуальны. Надо сделать так, чтобы преступникам было невыгодно вас атаковать — постоянно совершенствовать ИТ-системы. В компаниях обязательно нужны команды, которые будут заниматься постоянным отслеживанием и анализом. Если у вас в компании нет таких специалистов – обратитесь к другой компании. Человеческий фактор — решающий, ни одни самые современные инструменты защиты не сработают, если нет навыков у людей. Хакеры годами используют одни и те же серверы. Домены, которые они используют, постоянно нужно сносить. Когда мы рушим сеть — разрушаем их бизнес».

«Сейчас мы столкнулись с революцией 4.0., когда производство напрямую связано с потребителем, — объяснил Евгений Касперский. — Те компании, которые не перейдут на цифру, проиграют в конкурентной борьбе тем, кто работает в интернете. А те, кто перешел на цифру, должны будут полностью выложить свои потроха в интернет. Получается альтернатива — либо вы банкрот, либо вы труп. Самое лучшее, я считаю, бронебойная совершенно штука – безопасная платформа, которая сама следит за хакерскими атаками. Их взлом очень дорог для преступников. Нужен иммунитет — системы, взлом которых обойдется дороже, чем выгода от нанесенного ущерба».

«Во многом, вопрос кибербезопасности нужно адресовать к нам самим, никто за нас эту проблему не решит, — подвел итоги дискуссии Герман Греф. — За нас персонально, если это касается нашей личной безопасности, а если мы руководим коллективами, то за нас, как руководителей. Мы сегодня много говорили о негативе. Однажды Рэя Брэдбери спросили: “Почему вы все время пишете антиутопии о будущем? Вы считаете, что такое мрачное будущее нас ждет? “. Он ответил замечательной фразой: “Я пишу антиутопии для того, чтобы знать, какого будущего нам избежать. Поэтому вся наша сессия была посвящена тому, чтобы мы знали, как избежать этого мрачного будущего, в которое никому из нас не хочется».

Запись трансляции пленарной сессии «Транспарентный цифровой мир – ловушка или благо?» доступна по ссылке.

Все дискуссии, технические и тематические сессии конгресса можно смотреть в прямом эфире на сайте www.sberbanktv.ru

Международный конгресс по кибербезопасности — глобальный отраслевой форум, организатором которого выступает ПАО Сбербанк при поддержке Фонда Росконгресс, АНО «Цифровая экономика» и Ассоциации банков России. Проходит с 5-6 июля 2018 года в Конгресс-центре Центра международной торговли.