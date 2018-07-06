Названы самые большие яхты русских миллиардеров

СЕГОДНЯ 16:15 2018-07-06T16:48:14+03:00

У Абрамовича нет атомного двигателя и межконтинентальных ракет, зато на Eclipse стоит вертолет, смонтированы бронированные стекла, имеется кинозал Фото: EAST NEWS

Изменить размер текста: A A

Eclipse

162,5 метра

462 млн. долларов

Роман Абрамович

По техническим параметрам яхта чудесным образом напоминает самую большую атомную подлодку страны «Юрий Долгорукий». Длина, водоизмещение, размер экипажа совпадают! Даже цена у них примерно одинаковая — формально ракетоносец дороже, но наш-то олигарх докупил на свою яхту много недешевых игрушек.

Роман АбрамовичФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У Абрамовича нет атомного двигателя и межконтинентальных ракет, зато на Eclipse стоит вертолет, смонтированы бронированные стекла, имеется кинозал, винный погреб. А заодно и система борьбы с папарацци - лазерная установка, выжигающая матрицу цифровых фотоаппаратов.

Dilbar

156 метров

550 млн. долларов

Алишер Усманов

Олигарх назвал свою яхту в честь мамы. Корабль хоть и не самый длинный, но самый большой по водоизмещению среди всех кораблей миллиардеров — почти 16 тысяч тонн. Это больше, чем у флагмана Черноморского флота ракетного крейсера «Москва».

Алишер Усманов

На яхте Усманова стоит рекордная по мощности электростанция — она всего в два раза слабее первой в мире плавучей АЭС «Академик Ломоносов». После всего этого самый большой яхтенный бассейн (180 кубометров), лифт и кинозал как-то не удивляют.

Олигарх назвал свою яхту в честь мамыФото: GLOBAL LOOK PRESS

Sailing Yacht A

142,8 метра

425 млн. долларов

Андрей Мельниченко

От остальных яхт олигархов корабль Мельниченко выгодно отличается наличием парусов. Мачты Sailing Yacht A по высоте можно сравнить с 30-этажным домом, они в два раза выше мачт знаменитого парусника «Крузенштерн».

Андрей Мельниченко. Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

В дно яхты вставлено одно из самых больших гнутых стекол в мире. Все для того, чтобы хозяин мог сидеть в своей подводной комнате и любоваться красотами океана.

От остальных яхт олигархов корабль Мельниченко выгодно отличается наличием парусовФото: GLOBAL LOOK PRESS

Ocean Victory

140 метров

310 млн. долларов

Виктор Рашников

На яхте есть шесть (!) бассейнов, вертолетная площадка, песчаный пляж. Но главное на корабле не это — гараж Ocean Victory спроектирован так, что в него прямо с воды может заплывать еще одна 14-метровая яхта. Выглядит это как затопляемый док, способный принимать и хранить другие небольшие корабли.

Ocean VictoryФото: EAST NEWS

Виктор РашниковФото: GLOBAL LOOK PRESS

Motor Yacht A

119 метров

255 млн долларов

Андрей Мельниченко

По техническим параметрам Motor Yacht A похожа на российскую атомную подлодку «Северодвинск» - длина, количество человек на борту, водоизмещение сопоставимы. Хотя подлодка несколько дороже. Из-за авангардного дизайна корабль Мельниченко даже внешне напоминает всплывшую субмарину.

Говорят, внутри все дорого-богато. На золотой унитаз денег не хватило, но поручни у парадной лестницы сделаны из серебра. На фоне конкурентов оснащение уже не впечатляет — вертолетная площадка, гараж и три бассейна есть и у остальных. Разве что запакованное в трюме небольшое судно-амфибия выделяется из стандартного набора опций яхт олигархов.