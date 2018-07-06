Названы самые большие яхты русских миллиардеров
Eclipse
162,5 метра
462 млн. долларов
Роман Абрамович
По техническим параметрам яхта чудесным образом напоминает самую большую атомную подлодку страны «Юрий Долгорукий». Длина, водоизмещение, размер экипажа совпадают! Даже цена у них примерно одинаковая — формально ракетоносец дороже, но наш-то олигарх докупил на свою яхту много недешевых игрушек.
Роман АбрамовичФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
У Абрамовича нет атомного двигателя и межконтинентальных ракет, зато на Eclipse стоит вертолет, смонтированы бронированные стекла, имеется кинозал, винный погреб. А заодно и система борьбы с папарацци - лазерная установка, выжигающая матрицу цифровых фотоаппаратов.
EclipseФото: EAST NEWS
Dilbar
156 метров
550 млн. долларов
Алишер Усманов
Олигарх назвал свою яхту в честь мамы. Корабль хоть и не самый длинный, но самый большой по водоизмещению среди всех кораблей миллиардеров — почти 16 тысяч тонн. Это больше, чем у флагмана Черноморского флота ракетного крейсера «Москва».
Алишер Усманов
На яхте Усманова стоит рекордная по мощности электростанция — она всего в два раза слабее первой в мире плавучей АЭС «Академик Ломоносов». После всего этого самый большой яхтенный бассейн (180 кубометров), лифт и кинозал как-то не удивляют.
Олигарх назвал свою яхту в честь мамыФото: GLOBAL LOOK PRESS
Sailing Yacht A
142,8 метра
425 млн. долларов
Андрей Мельниченко
От остальных яхт олигархов корабль Мельниченко выгодно отличается наличием парусов. Мачты Sailing Yacht A по высоте можно сравнить с 30-этажным домом, они в два раза выше мачт знаменитого парусника «Крузенштерн».
Андрей Мельниченко. Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
В дно яхты вставлено одно из самых больших гнутых стекол в мире. Все для того, чтобы хозяин мог сидеть в своей подводной комнате и любоваться красотами океана.
От остальных яхт олигархов корабль Мельниченко выгодно отличается наличием парусовФото: GLOBAL LOOK PRESS
Ocean Victory
140 метров
310 млн. долларов
Виктор Рашников
На яхте есть шесть (!) бассейнов, вертолетная площадка, песчаный пляж. Но главное на корабле не это — гараж Ocean Victory спроектирован так, что в него прямо с воды может заплывать еще одна 14-метровая яхта. Выглядит это как затопляемый док, способный принимать и хранить другие небольшие корабли.
Ocean VictoryФото: EAST NEWS
Виктор РашниковФото: GLOBAL LOOK PRESS
Motor Yacht A
119 метров
255 млн долларов
Андрей Мельниченко
По техническим параметрам Motor Yacht A похожа на российскую атомную подлодку «Северодвинск» - длина, количество человек на борту, водоизмещение сопоставимы. Хотя подлодка несколько дороже. Из-за авангардного дизайна корабль Мельниченко даже внешне напоминает всплывшую субмарину.
Говорят, внутри все дорого-богато. На золотой унитаз денег не хватило, но поручни у парадной лестницы сделаны из серебра. На фоне конкурентов оснащение уже не впечатляет — вертолетная площадка, гараж и три бассейна есть и у остальных. Разве что запакованное в трюме небольшое судно-амфибия выделяется из стандартного набора опций яхт олигархов.
Motor Yacht AФото: GLOBAL LOOK PRESS