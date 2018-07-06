В Липецкой области открылся День поля-2018

СЕГОДНЯ 16:20 2018-07-06T16:46:46+03:00

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В Липецкой области проходит Всероссийский день поля — одно из главных событий аграрно-промышленного комплекса страны. По расчетам организаторов, за три дня выставку посетит больше 20 тысяч человек из более чем 70 регионов страны.

- День поля — большое событие для всех тружеников АПК, - заявил, приветствуя гостей мероприятия, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. - Сельское хозяйство давно доказало свою состоятельность. Сейчас уже никто не скажет, что в нашу отрасль бесполезно вкладывать деньги, что отдачи они не дадут. Вклад АПК в ВВП страны регулярно растет. Все это делается благодаря вашему труду.

Фото: Владимир КУЛИК

Министр обозначил главные задачи, которые стоят сегодня перед отраслью: увеличить производительность труда, добиться роста добавочной стоимости с помощью переработки сельхозпродукции, и в рамках исполнения майских указов президента страны — нарастить экспорт.

- В этом году День поля проходит на землях сортоиспытательной станции. Уверен, у нас отличный потенциал, чтобы использовать собственную продукцию в качестве посадочного материала, - сказал Дмитрий Патрушев.

Среди гостей выставки большая делегация от главного аграрного вуза страны РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева во главе с ректором Галиной Золиной.

Фото: Владимир КУЛИК

Особый вклад науки в развитие сельского хозяйства отметил председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по аграрным вопросам Владимир Кашин:

- Долгие годы ученые работали в тяжелейших условиях. Тем не менее они создают уникальные сорта, конкурентные и на мировом рынке. И когда мы говорит о рекордных урожаях, как в прошлом году, не забываем, что это заслуга в том числе наших селекционеров и генетиков.

Фото: Владимир КУЛИК

После церемонии открытия прошел парад сельскохозяйственной техники. Затем стартовала деловая программа форума, включающая в себя несколько конференций и круглых столов.