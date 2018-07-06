2018-07-06T19:14:00+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Артем Дзюба готов биться, несмотря на покореженный палец

О чем пишут наши футболисты в соцсетях
Сергей КИРИЛЛОВ
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Артем Дзюба выйдет на матч с травмойАртем Дзюба выйдет на матч с травмойФото: Александр ГЛУЗ
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Накануне четвертьфинального матча с испанцами мы посмотрели Инстаграм игроков сборной России. Все они с оптимизмом смотрят на предстоящую игру против Хорватии, которая состоится в субботу, 7 июля, на стадионе в Соси (начала 21.00).

Кстати, большинство российских болельщиков верят в победу нашей сборной. Это подтвердил и опрос ВЦИОМ, где 59 процентов ответили, что команда Черчесова пройдет в полуфинал.

При этом букмекеры фаворитом матча все же считают наших соперников. Они принимают ставки на проход хорватов в четвертьфинал с коэффициентом 1,6. Поставив на Россию, в случае ее победы, вы обогатитесь в 2,5 раза.

Напомним, что в прошлом матче, по мнению букмекеров, шансов на победу над Испанией у нашей сборной было значительно меньше. На проход испанцев ставки принимались с коэффициентом 1.6, а на сборную России 6.5, но мы победили.

Кстати, суперкомпьютер в США, перебрав тысячи матчей и миллионы комбинаций, предсказал, что в финале встретятся бразильцы и хорваты. А это значит, что по его подсчетам Хорватия победит Россию. Стоит отметить, что до начала первенства электронный мозг предрекал финал - Бразилия - Германия, но позорно просчитался.

А вот что говорят футболисты:

Артем Дзюба:

- Для всех, кто переживает за меня: футбол без травм не бывает... но даже разорванное два года назад сухожилие на пальце меня не остановит! - пишет Дзюба, забивший на ЧМ три мяча.

artem.dzyubaartem.dzyuba
Для всех кто переживает за меня
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Денис Черышев:

- Спасибо Господи за всё! Всё могу в укрепляющем меня Иисусе Христе, - написал Денис после победы над испанцами.

Александр Голвин:

- Официально всех с выходом из тильта.*

(*Тильт (англ. Tilt) - состояние игрока, вызванное сильными эмоциями от выигрышей или проигрышей, при котором он играет в не свойственном ему стиле и начинает допускать много ошибок в игре).

Роман Зобнин:

«Мы молодцы!», - лаконично прокомментировал последний матч российский полузащитник.

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