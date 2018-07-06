2018-07-06T16:30:42+03:00
Общество

Первые в России брендированные вагоны запустят в Тюмени

Поезд будет курсировать между пунктами туристического проекта «Императорский маршрут»
Ирина СУХАНОВА
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Фото предоставлено пресс-службой губернатора Тюменской области.Фото предоставлено пресс-службой губернатора Тюменской области.
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В Тюменской области с 7 июля начинает курсировать поезд с первыми в России брендированными вагонами. Состав, оформленный в стиле туристических брендов «Императорский маршрут» и «Visit Tyumen», отправится из Тюмени в Тобольск. Об этом врио губернатора Тюменской области Александр Моор рассказал 6 июля во время встречи с полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе Николаем Цукановым. Глава региона и полпред президента в ходе рабочей поездки посетили Тюменский железнодорожный вокзал.

Правительство региона и Министерство культуры РФ совместно реализуют туристический проект «Императорский маршрут». Тюменская область первой в стране приобрела состав и выполнила поручение президента РФ по развитию пригородных железнодорожных пассажирских перевозок. Восемь вагонов, два из которых предназначены для маломобильных пассажиров, отличаются повышенной комфортностью и оборудованы кондиционерами, экологически чистыми туалетами, аппаратами с питьевой водой и телевизорами.

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