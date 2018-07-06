Правительство расширит использование маткапитала

СЕГОДНЯ 17:00 2018-07-06T18:15:42+03:00

Как рассказал Медведев, для детей из многодетных семей откроют бесплатные кружки, секции и курсы. Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Для детей из многодетных семей откроют бесплатные кружки и курсы

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До 2020 года правительство расширит использование материнского капитала и разработает новые меры поддержки семей с детьми. Об этом сообщил премьер Дмитрий Медведев на совещании, посвященном Десятилетию детства в пятницу в подмосковных «Горках».

Как рассказал Медведев, для детей из многодетных семей откроют бесплатные кружки, секции и курсы.

- Один из главных вопросов - жилье. Эту проблему мы будем стараться помогать решить, прежде всего, многодетным семьям, чтобы они могли приобрести в ипотеку новую квартиру или дом по пониженной на настоящий момент ставке 6%. Мы готовим поправки в законодательство, после которых воспользоваться льготной ипотекой могут также семьи при рождении четвертого и последующего детей, - сообщил Медведев.

По словам премьера, также будет сокращаться очередь на получение земельных участков, которые выдаются после рождения третьего ребенка.

Медведев рассказал, что к 2025 году в России будет создано 6,5 миллионов дополнительных учебных мест в школах.

- У нас более 2 тысяч школ, не имеющих теплых туалетов​​​. Это катастрофа! Потом девочки и мальчики страдают бесплодием! - заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, Совфед занялся этой проблемой и до конца года должен ее решить.

- Я считаю, что если говорить о таких проблемах, нам надо правильно делить ответственность. Это задача регионов, и тут нечего обсуждать, нужно просто сказать номера школ и поставить эту задачу перед субъектами Федерации, - заявил Медведев.

Главными приоритетами программы «Десятилетие детства» Медведев назвал детское здоровье и безопасность.

- Нужно совершенствовать систему профилактики, медицинской помощи, вопросы питания, здорового образа жизни, спортивного воспитания, - сказал премьер.

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