Львы сожрали банду браконьеров, которые пришли охотиться за носорогом

СЕГОДНЯ 17:06 2018-07-06T17:11:13+03:00

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В последние годы в ЮАР активизировались браконьеры, целью которых являются носороги. Их рог высоко ценится на черном рынке, поскольку существует миф, что из него получают эффективное лекарство для повышения мужской силы. Но, видимо, с потенцией дела на планете стали обстоят совсем туго. Во всяком случае, в прошлом году волонтерами группы «Спасем носорогов» было зафиксировано 1028 нападений на гигантов. А ведь еще совсем недавно, казалось что браконьеров удалось обуздать - в 2007 году от рук злоумышленников погибло всего 13 носорогов.

Сотрудники заповедников явно не успевали отражать атаки браконьеров и в этом случае, как это часто бывает в кино, на тропу войны вышли народные мстители. Так охрану заповедника Сибуя взяли на себя ...львы.

На этой неделе директор заповедника Ник Фокс обнаружил обглоданные львами человеческие останки.

- Судя по обуви, которая была разбросана на обширной территории, львами было сожрано 3 браконьера, - утверждает Фокс. - С собой они принесли крупнокалиберную винтовку с глушителем, топор и кусачки - то есть инструменты необходимые для того, чтобы отрубить рог у носорога. Однако, охотники сами стали добычей прайда из 6 львов.

Когда на место происшествия прибыла полиция, львов пришлось обездвижить с помощью снотворного. Стражи порядка не желали рисковать, изымая остатки львиной трапезы для судебно-медицинской экспертизы. Кроме того, на баллистическую экспертизу отправлена найденная винтовка, возможно ее использовали и в других преступлениях.

Ко львам, у полицейских претензий нет, считается, что они действовали в пределах необходимой «самообороны».

- Мы, конечно, опечалены гибелью людей, но это были браконьеры, которые пришли сюда убивать наших животных, - говорит Ник Фокс. - В соседнем заповедники на прошлой неделе такие же люди убили безрогую самку носорога. Сотрудники заповедника специально отрезали ей оба рога, чтобы обезопасить ее от преступников, но они польстились даже на отросток составлявший всего несколько сантиметров. По крайней мере, теперь браконьеры будут знать, что не всегда победа будет на их стороне.