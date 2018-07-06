Россия сыграет в четвертьфинале ЧМ-2018 против Хорватии в красной форме

СЕГОДНЯ 18:10 2018-07-06T18:12:39+03:00

На этом турнире мы еще ни разу не уступали в этой расцветке

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За сутки до матча четвертьфинала ЧМ-2018 было объявлено, что сборная России свой поединок против Хорватии сыграет в красной форме. На правах хозяев наши, получается, избрали свой основной "выбор" формы.

- Сыграем с Хорватией в красных футболках! Вратарь - в синем, - гласит сообщение в официальном твиттере сборной России.

На этом чемпионате мира по футболу мы уже дважды играли именно в форме красной расцветки. Это было в поединках против Саудовской Аравии (победа 5:0 в матче открытия) и Египта (победа 3:1, которая дала нам право участия в плей-офф чемпионата мира по футболу 2018).

После этого дважды наши сыграли в белой форме. Это было в Самаре в матче с Уругваем, который завершился поражением со счетом 0:3. А затем - в исторической игре против команды Испании на стадионе "Лужники". Поединок 1/8 финала завершился в основной и дополнительное время вничью 1:1. А в серии пенальти наши оказались точнее - победа со счетом 4:3. В своем же матче 1/8 финала команда Хорватии, напомним, побдила Данию в серии послематчевых пенальти 3:2. Основное и дополнительное время завершилось вничью 1:1.

Матч Россия - Хорватия в рамках четвертьфинала ЧМ-2018 пройдет в субботу, 7 июля. Игра на стадионе "Фишт" начнется в 21:00 по московскому времени. Прямая трансляция по ТВ пройдет на Первом канале. Сайт KP.RU будет вести прямую текстовую онлайн-трансляцию.