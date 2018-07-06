2018-07-06T18:57:24+03:00
Звезды

Агутин отметит юбилей с Пугачевой и Хабенским

Музыкант поделился планами на грядущее 50-летие
Алина ЧЕРНОВА
Поделиться:
10 ноября в «Олимпийском» отгремит юбилейный концерт певца. Фото:Максим Никитин10 ноября в «Олимпийском» отгремит юбилейный концерт певца. Фото:Максим Никитин
Изменить размер текста:

16 июля Леониду Агутину исполняется 50 лет, но, по словам судьи «Голоса», отмечать свой личный праздник он будет только осенью.

10 ноября в «Олимпийском» отгремит юбилейный концерт певца.

По словам Леонида, выступать он будет не один, сцену «Олимпийского» он разделит в этот вечер со своими коллегами, которые придут его поздравлять.

Агутин уже пригласил на свой день рождения около 30-ти звезд, которые вместе с ним выйдут на сцену: Алла Пугачева, Ал Ди Меола, Артуро Сандоваль, Григорий Лепс, Сергей Шнуров, Баста, Владимир Пресняков, Эмин Агаларов, Иван Дорн, группа «А-Студио», Константин Хабенский, Андрей Мерзликин, Сосо Павлиашвили, Пелагея, Александр Маршал, Гарик Сукачев, участники проекта «Голос»: Антон Беляев, Анастасия Спиридонова, Брендон Стоун, Элина Чага, Мариам Мерабова, Георгий Юфа, Интарс Бусулис, Дарья Антонюк. И, конечно же, семья музыканта: жена Анжелика Варум, дочь Лиза Варум и папа Николай Агутин.

Певец поделился с журналистами, что и сам подготовил себе любимому подарок к юбилею — двойной альбом, который выйдет в сентябре.

— Один диск — это кавер-версии разных известных песен (не моих) и западной музыки, и нашей. Это работы, которые были и на фестивалях, и специально сделанные для трибьютов, самые лучшие и интересные. Которые также были записаны студийно, в том числе и новые. Например, сейчас были на фестивале «Кинопробы», играли песню Цоя «Кончится лето». И вот записали ее уже в студийной версии, чтобы она вошла в эту пластинку каверов. Также к юбилею Володи Преснякова я специально записал песню. Много всего интересного. «Зимняя вишня» Анжелики варум в моем исполнении, песня Стиви Уандера, «Танцуй, пока молодой» Олега Газманова в моем исполнении и моего коллектива. Все это когда-то было сделано по какому-либо поводу, но рассеялось, подзабылось, и теперь все вместе в составе 16 песен выйдет на одной пластинке. Мне кажется, это интересно, потому что не много кто из музыкантов делал такую пластинку.

Вторая пластинка будет состоять из новых песен этого и прошлого года, пять из которых — это саундтреки к фильмам: «Две минуты жизни» (к/ф «Рубеж»), «Я тебя не вижу» (к/ф «Жили-были» Добронравова), «Московский номер» (к/ф «Черновик» по Лукьяненко) а также к русской версии фильма «Знакомый незнакомец», которую сейчас снимает «Квартет И». А также абсолютно новые песни, которые пока еще никто не слышал, — рассказал Леонид Агутин.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Алина ЧЕРНОВА

 
Читайте также
Адвокат Александр Добровинский о скандале в семье футболиста Кержакова: «На Милану оказывают сильнейшее давление»
«Комсомолка» разбиралась: совпадение или закономерность, что первая и вторая супруги спортсмена стали наркоманками? У обеих девушек Кержаков забрал детей и не дается видеться с ними, требуя справки о вменяемости
Новости 24
Лавров: Иран подтвердил, что не будет выходить из ядерной сделки
Прокуратура Украины предъявила еще одно обвинение Вышинскому
Первые американские собаки оказались потомками собак из Сибири
"Обыкновенный геноцид": эксперт прокомментировал очередную идею МВД Украины вернуть Донбасс
Россия и ОАЭ подписали соглашение о взаимной отмене виз
Ученые назвали простой и эффективный способ омоложения мозга
Путин обсудил с Совбезом России подготовку к встрече с Трампом и ЧМ-2018
Собор Василия Блаженного стал самым посещаемым местом у иностранных туристов
Популярный британский певец Элвис Костелло отменил концерты из-за опухоли
Показано место казни лидера террористической секты «Аум Синрике»*
Россия выйдет на поле против хорватов на ЧМ-2018 в красной форме
Ученые выяснили, почему именно летом мужчинам и женщинам хочется секса
Интерпол предложил вариант стратегии по борьбе с кибербезопасностью
Ученые доказали: повышенный уровень тестостерона заставляет мужчин желать роскошной жизни
Греф рассказал о хакерской атаке на ПИР Банк
Китай начал разбирательство в ВТО из-за новых пошлин США
В Польше приостановили полеты МиГ-29 после крушения истребителя
Банк России пообещал выпустить монету ½ рубля, если сборная выйдет в полуфинал ЧМ-2018
В Минздраве рассказали рецепт хорошего здоровья
Порошенко поручил приостановить использование минометов после гибели военных на учениях