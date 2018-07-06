Агутин отметит юбилей с Пугачевой и Хабенским

СЕГОДНЯ 17:55 2018-07-06T18:57:24+03:00

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16 июля Леониду Агутину исполняется 50 лет, но, по словам судьи «Голоса», отмечать свой личный праздник он будет только осенью.

10 ноября в «Олимпийском» отгремит юбилейный концерт певца.

По словам Леонида, выступать он будет не один, сцену «Олимпийского» он разделит в этот вечер со своими коллегами, которые придут его поздравлять.

Агутин уже пригласил на свой день рождения около 30-ти звезд, которые вместе с ним выйдут на сцену: Алла Пугачева, Ал Ди Меола, Артуро Сандоваль, Григорий Лепс, Сергей Шнуров, Баста, Владимир Пресняков, Эмин Агаларов, Иван Дорн, группа «А-Студио», Константин Хабенский, Андрей Мерзликин, Сосо Павлиашвили, Пелагея, Александр Маршал, Гарик Сукачев, участники проекта «Голос»: Антон Беляев, Анастасия Спиридонова, Брендон Стоун, Элина Чага, Мариам Мерабова, Георгий Юфа, Интарс Бусулис, Дарья Антонюк. И, конечно же, семья музыканта: жена Анжелика Варум, дочь Лиза Варум и папа Николай Агутин.

Певец поделился с журналистами, что и сам подготовил себе любимому подарок к юбилею — двойной альбом, который выйдет в сентябре.

— Один диск — это кавер-версии разных известных песен (не моих) и западной музыки, и нашей. Это работы, которые были и на фестивалях, и специально сделанные для трибьютов, самые лучшие и интересные. Которые также были записаны студийно, в том числе и новые. Например, сейчас были на фестивале «Кинопробы», играли песню Цоя «Кончится лето». И вот записали ее уже в студийной версии, чтобы она вошла в эту пластинку каверов. Также к юбилею Володи Преснякова я специально записал песню. Много всего интересного. «Зимняя вишня» Анжелики варум в моем исполнении, песня Стиви Уандера, «Танцуй, пока молодой» Олега Газманова в моем исполнении и моего коллектива. Все это когда-то было сделано по какому-либо поводу, но рассеялось, подзабылось, и теперь все вместе в составе 16 песен выйдет на одной пластинке. Мне кажется, это интересно, потому что не много кто из музыкантов делал такую пластинку.

Вторая пластинка будет состоять из новых песен этого и прошлого года, пять из которых — это саундтреки к фильмам: «Две минуты жизни» (к/ф «Рубеж»), «Я тебя не вижу» (к/ф «Жили-были» Добронравова), «Московский номер» (к/ф «Черновик» по Лукьяненко) а также к русской версии фильма «Знакомый незнакомец», которую сейчас снимает «Квартет И». А также абсолютно новые песни, которые пока еще никто не слышал, — рассказал Леонид Агутин.