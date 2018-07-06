Россия отреагировала на дополнительные ввозные пошлины США

СЕГОДНЯ 18:33 2018-07-06T19:03:06+03:00

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США подняли пошлины на импортную сталь и алюминий. Дополнительные сборы ударили и по нашей металлургии. В ответ Дмитрий Медведев подписал постановление «о компенсирующих мерах».

- Компенсирующие меры - это повышенные ставки импортных пошлин (от 25 до 40%) от стоимости ввозимого товара. Ими будут облагаться некоторые товары США, аналоги которых производятся в России, - рассказал министр экономического развития Максим Орешкин.

По словам чиновника, под наши ответные действия попадает некоторая дорожно-строительная техника (тракторы, асфальтоукладчики), нефтегазовое оборудование, инструменты для металлообработки, оптоволокно.

В Минэкономики посчитали, сколько Россия потеряет от увеличенных пошлин США. Сейчас мы продаем американцам на 1,5 млрд. долларов стали и на 1,6 млрд. алюминия. Повышенные ставки обойдутся в 538 млн долларов. Наши ответные меры пока компенсируют только часть ущерба — 87,6 млн. долларов.

- Это компенсация, на которую, по правилам ВТО, Россия сейчас имеет право, - пояснил Орешкин.

Теперь мы готовим жалобу во Всемирную торговую организацию на действия Белого Дома.

Жалобы в ВТО направили еще Китай, Индия, ЕС, Мексика, Норвегия. Некоторые из этих стран уже объявили об ответных мерах. Китай обложил импортные американские товары дополнительными сборами на 3 млрд долларов. ЕС — на 3,4 млрд.

Дональд Трамп развязал торговую войну, чтобы выполнить свое главное предвыборное обещание: создать дополнительные рабочие места в США. За последние годы выплавка американской стали и алюминия сократилась в разы, так как импортные металлы (включая российские) оказались дешевле. Сейчас лидер Штатов хочет сделать национальную металлургию рентабельной, подняв цены на импортное сырье.

КСТАТИ

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МНЕНИЕ

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