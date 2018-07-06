«Минус 20 лет» : Катя Лель изменилась до неузнаваемости

СЕГОДНЯ 19:00 2018-07-06T19:01:07+03:00

Для нового клипа «Все хорошо» певица поменяла имидж и цвет волос [видео]

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Цветные пряди в моде уже не первый год. Особенно розовый оттенок волос, как замечают стилисты, любим школьниками и студентами.

На эксперимент со внешностью внезапно решилась и 43-летняя Катя Лель. Певица поменяла имидж для своего нового клипа «Все хорошо».

- Минус 20 лет!Кате намного больше идут светлые тона в одежде, чем привычный для нее черный. И прическа «зачетная»! - комментируют обновленный образ певицы блогеры.

Для нового клипа «Все хорошо» певица поменяла имидж и цвет волосФото: Личный архив

- В клипе «Все хорошо» Катя Лель перевоплотилась в супервумен, которая помогает людям, попавшим в беду, - рассказывает режиссер ролика Олеся Алейникова. - Потрясающие пейзажи Москвы, экстремальные съемки с вертолета сделали картинку завораживающей.

- Для съемок видовых сюжетов пришлось забраться на экстремальную высоту многоэтажного здания, - вспоминает о съёмках «Все хорошо» Катя Лель.- Было, конечно же, страшновато, но что не сделаешь ради искусства перевоплощения.