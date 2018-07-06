2018-07-06T19:49:18+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Главный тренер сборной Хорватии: Русские выставили вон Испанию, к ним надо отнестись с уважением

Златко Далич дал понять, что ждет трудного матча против России. А так же пообещал, что президент страны Колинда Грабар-Китарович снова приедет на игру и будет на трибуне
Андрей ВДОВИН@av_esq
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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился своими соображениями перед четвертьфинальным матчемГлавный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился своими соображениями перед четвертьфинальным матчемФото: REUTERS
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- Насколько сложно играть против хозяев чемпионата мира?

- Ну мы не можем выбирать соперников. Перед нами матч огромной важности, вне зависимости от соперника. Единственное что, против нас будет 40 тысяч болельщиков. Но наши игроки привыкли играть на переполненных стадионах.

- Россия сыграет так же, как против Испании? Будет обороняться весь матч?

- Я не могу сказать ничего об их плане. Я знаю только наш план. Мы будем действовать так же, как и в последних трех матчах. Организованно, хорошо обороняться. Я могу только пытаться предсказать, что будет делать Россия. Но в любом случае, у них хорошие игроки, иначе они не были бы в 1/4 финала. Если вы выставляете с чемпионата Испанию, это говорит о многом. У России много длинных передач и хорошая контратака.

- Вы уже несколько дней живете в Сочи. Что вы думаете о городе и о России?

- Мы более чем удовлетворены условиями. И вообще хозяева сделали все, чтобы нам было комфортно не только в Сочи, но и вообще на турнире. Нам очень нравилась наша предыдущая база, но там был другой климат. Тут в Сочи температура выше, большая влажность. Это было правильное решение приехать сюда раньше и жить тут пять дней перед матчем.

- Приедет ли сюда ваш президент?

- Вся наша страна испытывает чувство эйфории. Когда выигрывает Хорватия, вся наша страна устраивает праздник. В том числе и наша президент. Она была на игре с Данией. Мы ждем, что она приедет и сейчас в Сочи, и потом в Москву.

- В 1998 году Хорватия добилась своего главного успеха на чемпионатах мира – выиграли «бронзу».

- На днях исполнилось 20 лет тому событию. Мы хотели бы повторить - не обязательно выиграть 3:0. Достаточно победить 1:0. Мы об этом говорили в команде, мы хорошо мотивированы, чтобы доказать, что мы достойны того поколения, и вписать новые страницы в историю.

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