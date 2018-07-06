2018-07-06T19:20:18+03:00
Экономика

ЦБ пообещал выпустить монету в 1/2 рубля

Главное условие: наши должны обыграть хорватов и выйти в полуфинал мундиаля
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
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Заметим, что речь идет не о новых 50 копейках, а именно об одной второйЗаметим, что речь идет не о новых 50 копейках, а именно об одной второй
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Центробанк пообещал выпустить памятную монету номиналом в 1/2 рубля, если национальная футбольная сборная выйдет в полуфинал чемпионата мира. Заметим, что речь идет не о новых 50 копейках, а именно об одной второй. Так в спортивных таблицах обозначается полуфинал.

Необычная монета станет законным платежным средством. Предварительный эскиз ЦБ разместил на своих страничках в соцсетях.

Ранее Банк России в честь мундиаля выпустил несколько серий коллекционных монет из драгметаллов и памятную 100-рублевую купюру. С банкнотой тоже не обошлось без курьеза — голограмма в углу купюры повторяет положение вратаря сборной Игоря Акинфеева, когда он отразил пенальти.

«Прогнозирование всегда было нашей сильной стороной», - так совпадение прокомментировали в ЦБ.

КСТАТИ

Мы за ценой не постояли: окупятся ли затраты на чемпионат мира по футболу в России?

Политобозреватель «КП» Владимир Ворсобин и зам. Главного редактора Павел Садков поспорили в эфире Радио «Комсомольская правда» с доцентом кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта университета имени Плеханова Алексеем Кыласовым – слишком ли дорого Россия заплатила за мундиаль и окупится ли он? (подробности)

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