Мигранты смогут зарегистрироваться только по месту жительства

СЕГОДНЯ 19:33 2018-07-06T19:36:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье вступают в силу поправки в закон об учёте гостей столицы (и любого другого российского города). Раньше мигрантов и лиц без гражданства должен был регистрировать работодатель. Вот только возникало при этом немало ляпов. Приехал, понимаешь, какой-нибудь Рахимджон помогать москвичам в нелёгком труде на ударных стройках капитализма, а ночует он в другом месте, в общаге в ближнем Подмосковье. Но потом Рахимджона ловят и депортируют. Ведь формально его поставила на учёт пригласившая организация, а проживает он совсем по другому адресу.

Теперь же в законе чётко прописано: зарубежные товарищи не «обязаны встать», а «подлежат постановке» на миграционный учёт. И возложен он на владельцев помещений, где гастарбайтеры проживают. А работодатель может регистрировать иностранцев, только если по своему же адресу предоставляет им койко-место.

— На мой взгляд, изменения в законе абсолютно правильны. Раньше было немало фирм-посредников, которые занимались ввозом гастарбайтеров, одновременно выдавая липовые регистрации, — говорит «КП» специалист по миграционному законодательству, адвокат Константин Лейбовский. — Теперь же, где бы эти люди ни находились — хоть в хостеле, хоть в госпитале по болезни — регистрировать их должен собственник помещения. Ведь есть проблема: очень много людей приезжают по каналам трудовой миграции, а потом теряют работу. И болтаются по стране, кое-кто проникается идеями террора. Теперь же спецслужбы будут точно знать, где на самом деле проживает тот или иной гастарбайтер. Интересы соотечественников, которые возвращаются на родину, этот закон ни в коей мере ущемляет.

И, похоже, наконец уйдут в прошлое «резиновые квартиры», когда без ведома владельцев некие прохиндеи прописывали в какой-нибудь двушке в Бирюлово по 150 гостей из Средней Азии. Ведь теперь мигрант должен стоять на учёте именно там, где реально проживает.