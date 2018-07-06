"Я сама дочь пенсiонера!": как украинцы агитируют против пенсионной реформы в России

СЕГОДНЯ 20:33 2018-07-06T21:22:14+03:00

Украинскую пропаганду о пенсионной реформе в соцсетях можно условно разделить на две части: открытую (на официальных и известных украинских аккаунтах) и замаскированную (от имени "недовольных россиян")

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В июне правительство внесло в Госдуму законопроект о пенсионной реформе, предусматривающий поэтапное повышение пенсионного возраста. Инициатива вызвала неоднозначную реакцию в обществе, а в интернете развернулась мощная агитация против реформы. Причем подключились к ней не только искренне озабоченные своими проблемами граждане России, но и украинские пропагандисты. Юрист и член Общественной палаты России Илья Ремесло показывает, как украинцы разжигают в сети протест против пенсионной реформы в России.

К законопроекту о пенсионной реформе справедливо возникает множество вопросов у тех, кого он напрямую касается – граждан России трудоспособного возраста. Однако если внимательно следить за происходящим в соцсетях, то можно обнаружить, что наиболее активно агитируют против законопроекта "недовольные" из числа тех, кто обязан появлению мема "крымчанка, дочь офицера".

Украинскую пропаганду о пенсионной реформе в соцсетях можно условно разделить на две части: открытую (на официальных и известных украинских аккаунтах) и замаскированную (от имени "недовольных россиян").

Пранкер-трупоед и инфовийска Украины - за пенсии россиян

В пропагандистской кампании оказались задействованы очень многие украинские аккаунты в соцсетях с сотнями тысяч читателей. Приведу несколько наиболее ярких примеров.

Украинские пропагандисты не стесняются использовать даже антироссийских блогеров, ранее уличенных в распространении фейков и радовавшихся жертвам пожара в Кемерово. Вот, например, украинский пранкер-трупоед Евгений Вольнов призывает россиян выходить на митинг против пенсионной реформы и "стыдит" тех, кто этого не сделал:

Еще один популярный блогер с Украины высказывает свою озабоченность судьбой российских пенсионеров:

.Фото: Twitter.com

Популярный аккаунт украинских эмигрантов из Канады пытается глумиться над российскими пенсионерами:

.Фото: Twitter.com

Его ретвитят "Инфовойска Украины" - официальный аккаунт украинского "минправды", департамента министерства информационной политики Украины, созданный для "противодействия российской пропаганде".

Его ретвитят "Инфовойска Украины"Фото: Twitter.com

Также в ход пошли "шутейные" заукраинские аккаунты, ранее замеченные в антироссийской пропаганде:

.Фото: Twitter.com

"Мьi не рабьi, поставь свою подпись"

Кроме официальных украинских аккаунтов, были задействованы боты, массово оставлявшие однотипные гневные комментарии к новостям российских СМИ о чемпионате мира по футболу от имени россиян, возмущенных поднятием пенсионного возраста.

Кроме официальных украинских аккаунтов, были задействованы ботыФото: Twitter.com

Однако уровень исполнителей оставлял желать лучшего, и украинский след всплыл и тут. Например, в "Одноклассниках" появились картинки-мемы, с которых забыли удалить вотермарки украинских сайтов:

.Фото: Twitter.com

В YouTube боты массово спамили под популярными роликами с призывами подписывать петицию против поднятия пенсионного возраста, при этом используя буквы из украинской раскладки клавиатуры – ьi и є.

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И посмотрите внимательно на очередной пропагандистский антипенсионный мем из группы "Одноклассников":

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Легко определить, что этот мем рисовал не россиянин, а украинец: правительство названо "Кабмином" (который так называется на Украине), Набиуллина включена в его состав, хотя она возглавляет Банк России и не имеет никакого отношения к пенсионной реформе.

"Есть претензии к властям моей страны, но решать я их буду не с вами"

Пенсионная реформа – это серьезная болевая точка во внутренней политике России. Мы наглядно убедились: как и ранее, враждебные России силы будут использовать в своих целях любые внутренние проблемы нашей страны.

Те, кто глумился над жертвами трагедии в Кемерово и сеял панику, рады любому поводу, позволяющему "раскачать протест" в России. При этом судьба собственно российских пенсионеров украинских пропагандистов совершенно не интересует. Ранее, когда нужно было опорочить присоединение Крыма к России, появлялись однотипные истории от "дочерей офицера в Крыму". По такому же шаблону украинские пропагандисты работают и сейчас в связи с пенсионной реформой.

Реформу можно и нужно критиковать, отстаивать свои права, но это должен быть сознательный выбор тех, кого она затрагивает – граждан России. И уж точно никакого отношения к проблемам российских пенсионеров не имеют те, кто ненавидит Россию и мечтает ее уничтожить. Как говорил Высоцкий, "у меня есть претензии к властям моей страны, но решать я их буду не с вами".

Нам всем следует с большой осторожностью воспринимать ярую антигосударственную пропаганду, внимательнее присмотреться к фигурам "недовольных", иначе протесты против пенсионной реформы превратятся из цели в средство, направленное против всех россиян.

Источник - Ruposters.ru

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