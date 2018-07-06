Сосед Алексея Баталова пытался передать 300 тысяч отступных

СЕГОДНЯ 20:25 2018-07-06T20:27:20+03:00

Народный артист СССР Алексей Баталов был воплощением благородства и интеллигентности, но после смерти его вдове Гитане Леонтенко приходится отстаивать доброе имя всенародно любимого актера. Фото: Первый канал

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Скандальная история вокруг дачи народного артиста СССР не утихает. Хотя еще год назад Щербинский суд вынес постановление о сносе баньки, которую на участке Баталовых в писательском поселке Переделкино незаконно выстроил их сосед - ювелир Вадим Эльгарт. После решения суда он пытается «уладить» конфликт. Сперва предложил баню подарить. Не получилось. «Мы категорически заявляем, что не нуждаемся в подачках Эльгарта», - написали вдова и дочь Баталова в открытом письме, которое опубликовала «Комсомольская правда». Тогда Эльгарт решил сделать предложение, от которого, по его представлению, семья актера не сможет отказаться. И отправил «курьера» с 300 тысячами отступных.

- Он подослал известного телеведущего, чтобы тот дал мне взятку, - возмущается вдова Алексея Баталова Гитана Аркадьевна. - Я знаю этого телеведущего, он вроде бы хорошо относился к Алексею Владимировичу. И вдруг оказался в сговоре с нашим соседом. Мало того, что он привез мне деньги, так еще выпустил в эфир передачу, в которой Эльгарт клевещет на моего мужа, мол, Баталов водил в баню женщин. Этот сосед уморил Алешу и теперь продолжает издеваться над ним после смерти.

Я бы смолчала, но не могу. Иначе предала бы Алешу. Во-первых, никаких бесплатных услуг сосед нам никогда не оказывал. Если он делал забор, то Алеша давал на него деньги. Во-вторых, совместных походов в баню никогда не было. У Алексея Владимировича много лет был туберкулез глаза, о каких банях и парилках идет речь при таком заболевании?! Алеша дружил с Юрием Норштейном, Михаилом Ульяновым. А этого типа у нас на пороге никогда не было.

- Но баня не за один день строилась. Неужели нельзя было дать по рукам соседу, когда он заливал фундамент?

- Эльгарт говорил, что это временно, потом он баню снесет. Мы думали, так и будет. Однажды Алексей Владимирович приехал на дачу (это было лет 12 назад), вышел в сад в домашней одежде. Вдруг открылось окно соседской кухни (кухня встроена в общий забор и одной стенкой выходит на участок Баталовых. - Ред.), и оттуда какие-то нарядные люди стали кричать: «Алексей Владимирович, заходи к нам. Мы вас так любим!» Им в голову не пришло, что публичные люди имеют право на личное пространство. Алеша увидел эту веселую публику, развернулся и уехал в Москву. Больше он туда не приезжал. Просто отошел в сторону. Но когда мы получили новые документы на дачу и обнаружили, что участок стал на две сотки меньше, Алеша возмутился. Он ничего соседу не дарил. После этого и началась тяжба, которая тянется 10 лет.

Муж хотел, чтобы у нашей дочери Маши была собственность, которую можно продать. Чтобы, когда она останется одна, у нее были деньги нанять людей, которые бы за ней ухаживали (Мария Баталова - инвалид с детства с тяжелой формой ДЦП. - Ред.). Он хотел, чтобы дочь доживала жизнь в своей квартире, а не в казенном учреждении. Он сделал все, чтобы если не физическая, то интеллектуальная жизнь Маши была полноценной. Последнее, о чем он меня просил: покажи Маше Венецию. Недавно мы совершили эту поездку, которую помогли осуществить наши друзья Михаил Цивин и Наталья Дрожжина.

- Так, может, продали бы эту дачу, чтобы забыть и тяжбу, и соседа?

- Продать дачу в таком виде невозможно. Эльгарт изуродовал участок своими постройками.

На днях Щербинский суд Москвы принял ходатайство о проведении технической экспертизы на дачном участке. Помимо незаконно построенной бани, Вадим Эльгарт построил еще летнюю кухню, выходящую на участок Баталовых. После заключения экспертов ему придется восстанавливать прежние границы участка. А главное - оба кирпичных строения подлежат сносу.

- Все уперлось в финансы. На снос бани требуется 1 миллион 800 тысяч рублей, - рассказал нам Михаил Цивин. - Эти деньги должны взыскать с соседа. Если он их не заплатит, тогда его участок и дом выставят на продажу.

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