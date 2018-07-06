Дидье Дешам: Станет ли Франция чемпионом мира? Мы пока что играем только в полуфинале

СЕГОДНЯ 20:30 2018-07-06T21:44:54+03:00

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Победным счетом 2:0 завершилась встреча сборных Уругвая и Франции в рамках четвертьфинала чемпионата мира. В Нижнем Новгороде голы Гризмана и Варана принесли победу 2:0. После матча главный тренер французов Дидье Дешам довольно полно подвел итог поединка, сказав о своих ожиданиях и планах на полуфинал ЧМ-2018, который пройдет в Санкт-Петербурге.

- Команда сегодня играла сильна как коллектив. Чем объясните? Есть ли у вас какие-то предпочтения с кем играть в полуфинале?

- Я думаю, что мы заслужили победу сегодня. Уругвай - очень красивая команда, но мы играли сегодня хорошо. У нас было больше мастерства проявлено. У меня более молодая команда и мы играли в этом составе раньше. Сегодня наши требования были выше к игрокам. В следующей каждой игре ЧМ соперник становится сильнее. Да, у нас было вот такое серьезное отношение. Мы могли бы сыграть еще получше. Молодость - не минус, это еще и плюс. Предпочтений нет. Мы видели обе команды в деле - и Бельгию, и Бразилию.

- Станет ли сборная чемпионом мира по футболу?

- Пока что мы можем играть только в полуфинале.

- Какие у вас эмоции после выхода в полуфинал?

- Я люблю достигать своих целей, но пока всех не достиг. Горжусь своей командой, и это - коллектив. Хотел бы отметить технических помощников, председателя нашей федерации. Но я сам лично работаю на команду. Моя семья и друзья - те люди, которых я всегда помню. Хорошо поделиться такой радостью и с болельщиками.

- Защитник Варан страдал тогда, когда Франция проиграла. А сегодня - забил. Это награда за 4 года работы?

- Его обошли другие игроки - Рамос, Годин, Пепе. Я думаю, что у футболистов больше багажа и опыта, они стали более зрелыми. Я страдал тоже от такой ситуации 4 года назад и сегодня сложилось все наоборот. Только через трудности мы можем научиться чему-то.

- Ольвие Жиру не забил ни гола на турнире, но помогает раскрываться другим игрокам. Что думают в команде о его серии?

- Он не забил пока что, подчеркиваю. Он очень важный игрок для нашей команды. В последней игре он отдал очень хороший пас Мбаппе. Оливье всегда играет большую роль. Да, нападающим надо забивать. Но он никогда не жалуется, когда мы просим его поработать чуть побольше. Он очень хорошо играет в воздухе и многое делает для того, чтобы команда играла бы сбалансированно. Он оттягивает на себя много защитников.

- Сегодня вы сделали все, что хотели в этой игре?

- Мы сыграли лучше, но это не была идеальная игра. Всегда можно играть лучше. Я не хочу требовать слишком много от игроков. Уругвай - просто прекрасная команда, они очень сильно играют со стандартов. Но в ходе игры мы не чувствовали сильного давления.

- Как вы добиваетесь того, что игроки бьются до конца?

- Для того, чтобы соревноваться на таком уровне, нужно отдавать все, что у тебя есть. Я всегда говорю об этом своим игрокам. Но на поле выходят мои игроки. И если они хотят расти профессионально, то нужно играть отлично.

- Похож ли стадион на "Велодром" в Марселе?

- Ну, если цветом сидений. Но, на самом деле, "Велодром" в Марселе - это другое. Думаю, что газон мог бы быть получше, но я всегда мечтал сыграть в Новгороде и сегодня это удалось сделать.

- В чем ваша команда прибавила больше всего?

- В начале игры не все были вовлечены в оборону, но это освободило людей для атаки. Сейчас, я думаю, хороши для того, чтобы наращивать силу. Мы сегодня продержались, во 2 тайме мы нарастили все. Мы не давали возможностей играть уругвайцам ни в чем.

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