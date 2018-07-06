Легендарный Буффон будет играть за "Пари Сен-Жермен"

СЕГОДНЯ 21:00 2018-07-06T21:01:27+03:00

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В пятницу, 6 июля, было официально объявлено, что состав французского клуба "Пари Сен-Жермен" пополнил невероятно звездный новичок. 40-летний Джанлуиджи Буффон отныне - голкипер парижской команды. Он до конца прошлого сезона играл за туринский "Ювентус" и его контракт с итальянской командой истек 1 июля. И на правах свободного агента Буффон бесплатно ушел в "ПСЖ".

- Впервые в карьере я покинул свою родную страну, и только такой амбициозный проект мог заставить меня принять такое решение. Я благодарю клуб за доверие, я следил за его невероятным прогрессом в последние годы, - отмечается в заявлении Буффона пресс-службе парижан.

Контракт с опытным голкипером подписан на один год с возможностью продления еще на один сезон. У Буффона - своя, глубокая связь с прошлой командой. Он играл за туринский "Ювентус" с 2001 года, куда перешел из "Пармы". И за 17 лет в клубе из Турина он добился большого числа рекордов.

В "Юве" он 10 раз побеждал в чемпионате Италии, четыре раза в Кубке, пять раз в Суперкубке страны. Три раза Буффон в составе своего клуба выходил в финал Лиги Чемпионов. Однако ни разу не побеждал в решающей игре.

В составе сборной в 2006 году Буффон выиграл чемпионат мира, в 2012 - стал вице-чемпионом Европы. А в 2013 году выиграл "бронзу" на Кубке Конфедераций. А когда же Италия не попала на чемпионат мира 2018 года, Джанлуиджи оффициально завершил свою карьеру в национальной команде.